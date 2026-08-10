به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، توسعه بازار انرژیهای تجدیدپذیر در کشور، نیاز به بهرهگیری از تجهیزات استاندارد و باکیفیت را بیش از پیش افزایش داده است. در این میان، خدمات آزمایشگاهی تخصصی و صدور گواهینامههای معتبر، به یکی از ارکان اصلی ورود محصولات فناورانه و دانشبنیان به بازار، حضور در مناقصات، توسعه صادرات و جلب اعتماد سرمایهگذاران تبدیل شده است.
شرکت دانشبنیان آزمایشگاههای صنایع انرژی (اپیل) با ایجاد زیرساختهای تخصصی در حوزه آزمون و ارزیابی تجهیزات انرژی، مجموعهای از خدمات دانشبنیان را در اختیار تولیدکنندگان، شرکتهای فناور و دانشبنیان، واردکنندگان و سرمایهگذاران قرار داده است تا مسیر تجاریسازی محصولات و توسعه بازار تجهیزات پیشرفته انرژی با اطمینان بیشتری طی شود.
آزمایشگاه فتوولتائیک این مجموعه، بهعنوان آزمایشگاه مرجع مورد تأیید توانیر و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، تمامی آزمونها و الزامات فنی مرتبط با اجزا و سامانههای فتوولتائیک را مطابق استانداردهای ملی و بینالمللی انجام میدهد. دریافت گزارشهای آزمون و گواهینامههای صادرشده از سوی این آزمایشگاه، زمینه ثبت سفارش، ترخیص کالا، ورود به فهرست تأمینکنندگان مورد تأیید (Vendor List)، حضور در مناقصات و توسعه بازارهای صادراتی را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان فراهم میکند.
این خدمات علاوه بر تسهیل ورود محصولات دانشبنیان به بازار، امکان ارزیابی اصالت تجهیزات، کنترل کیفیت محصولات و پایش عملکرد نیروگاههای خورشیدی را نیز فراهم کرده و با کاهش ریسک سرمایهگذاری، نقش مهمی در افزایش اطمینان بانکها، شرکتهای بیمه و سرمایهگذاران پروژههای انرژی ایفا میکند.
اپیل طی سالهای اخیر با توسعه ظرفیتهای آزمایشگاهی خود، به بزرگترین آزمایشگاه بخش خصوصی کشور در حوزه صنایع انرژی تبدیل شده است. این مجموعه با دریافت گواهینامه بینالمللی ISO/IEC ۱۷۰۲۵ و تأییدیههای وزارت نیرو، شورای ارزیابی توانیر، شرکت ملی گاز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت ملی نفت، سازمان انرژی اتمی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، خدمات خود را مطابق معتبرترین استانداردهای ملی و بینالمللی ارائه میکند.
دریافت گواهینامه ۱۷۰۶۵، اخذ تأییدیههای بینالمللی IECEx برای نهاد صدور گواهی محصول و آزمایشگاه آزمون و همچنین مجوز (NCB) از سیستم IECEE، از دیگر دستاوردهای این مجموعه است که امکان صدور گواهینامه محصولات با اعتبار بینالمللی را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کرده و زمینه حضور آنان در بازارهای جهانی را تسهیل میکند.
این مجموعه دانشبنیان با بهرهگیری از ۱۴ آزمایشگاه عمومی و ۲۸ آزمایشگاه تخصصی، انواع آزمونهای نوعی، نمونهای و آزمونهای در محل را برای صنایع مختلف انجام میدهد. همچنین برای آزمونهایی که زیرساخت اجرای آنها در کشور وجود ندارد، از طریق همکاری با آزمایشگاههای معتبر بینالمللی، امکان ارائه خدمات به تولیدکنندگان داخلی را فراهم کرده است.
از دیگر خدمات دانشبنیان اپیل میتوان به بازرسی فنی، تدوین استاندارد، آموزشهای تخصصی، تعیین ماهیت کالاهای وارداتی، طراحی شبیهساز سیستم قدرت و صدور گواهینامههای تخصصی اشاره کرد. این شرکت همچنین برای نخستین بار در ایران و منطقه، خدمات صدور گواهینامههای بینالمللی IECEx و ATEX برای تجهیزات مورد استفاده در محیطهای مستعد انفجار و نیز گواهینامه یکپارچگی ایمنی عملکردی SIL برای سیستمهای کنترلی صنعتی را ارائه میدهد.
آزمایشگاههای تخصصی سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)، آزمونهای محیطی، ولتاژ بالا و تخلیه جزئی (HV & PD)، آزمونهای ترانسفورماتور و پیرشدگی تجهیزات (TR & Aging)، آزمایشگاه اتصال کوتاه، شبیهسازی سیستم قدرت و همچنین آزمایشگاههای تخصصی پنلهای خورشیدی و آزمون اینورترها، بخشی از زیرساختهای این مجموعه برای ارائه خدمات به صنایع برق، انرژی و شرکتهای دانشبنیان است.
اپیل همچنین با اتکا به سرمایه انسانی متخصص و مشارکت در تدوین بیش از ۴۰۰ استاندارد ملی، خدمات خود را با هزینهای رقابتی نسبت به نمونههای خارجی ارائه میدهد. این موضوع، ضمن کاهش وابستگی کشور به آزمایشگاههای خارجی، به کاهش هزینههای تولید، ارتقای کیفیت محصولات، افزایش توان رقابتی شرکتهای دانشبنیان و توسعه صادرات فناوریمحور کمک میکند.
شرکت آزمایشگاههای صنایع انرژی (اپیل)، بهعنوان یکی از شرکتهای فعال ارائهدهنده خدمات تخصصی در حوزه برق، انرژی، مخابرات، نفت، گاز، پتروشیمی، تجهیزات پزشکی، تدوین استاندارد و مشاوره صنعتی، نقش مؤثری در توسعه زیستبوم فناوری، ارتقای کیفیت محصولات دانشبنیان و تقویت زیرساختهای ارزیابی انطباق کشور ایفا میکند.
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