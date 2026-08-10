عرضه مستقیم کالای اساسی با حذف هزینه حمل، گامی در حمایت از معیشت مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، مجتبی عبداللهی در جریان این بازدید با حضور در مرکز توزیع کالاهای اساسی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز، در آستانه افتتاح این مجموعه، از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات انجام‌شده، روند آماده‌سازی، ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای آغاز فعالیت این مرکز قرار گرفت.

استاندار البرز با اشاره به اهمیت تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی، اظهار کرد: ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل دسترسی مردم به اقلام مورد نیاز، کاهش هزینه‌های توزیع و حمایت از معیشت خانوارها داشته باشد.

وی افزود: باید تلاش کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان و حذف هزینه‌های غیرضروری در زنجیره تأمین و توزیع، کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تر و به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد.

عبداللهی ادامه داد: مرکز توزیع کالاهای اساسی اداره کل غله و خدمات بازرگانی البرز با توجه به مجاورت با انبارهای کالاهای اساسی، ظرفیت مناسبی برای عرضه مستقیم کالا و کاهش هزینه حمل دارد و لازم است فرآیند بهره‌برداری از این مجموعه با رعایت الزامات قانونی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دنبال شود.

استاندار البرز بر ضرورت نظارت دقیق بر فرآیند تأمین، توزیع و عرضه کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: هدف اصلی باید ارائه خدمات مطلوب، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد دسترسی آسان مردم به کالاهای مورد نیاز با قیمت مناسب باشد.

وی همچنین بر تسریع در تکمیل مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم برای بهره‌برداری از این مرکز تأکید کرد.

در ادامه این بازدید، محمد مجرد، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان البرز، گزارشی از روند آماده‌سازی مرکز، اقدامات انجام‌شده و فرآیند اخذ مجوزهای لازم برای بهره‌برداری از آن ارائه کرد.

مرکز توزیع کالاهای اساسی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز برای نخستین‌بار در کشور با هدف عرضه مستقیم کالاهای اساسی، کاهش هزینه حمل به دلیل مجاورت با انبارهای این اداره کل و فراهم‌سازی دسترسی مناسب شهروندان و کارکنان استان به کالاهای مورد نیاز، در آستانه افتتاح و آغاز فعالیت قرار دارد.