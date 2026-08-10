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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۹

راهبردهای نوین فرهنگی حوزه نوجوانی در دیلم بررسی شد

راهبردهای نوین فرهنگی حوزه نوجوانی در دیلم بررسی شد

بوشهر- راهبردهای نوین فرهنگی حوزه نوجوانی در نشست مشترک رئیس اداره تبلیغات اسلامی دیلم و مسئول قرارگاه نوجوانی استان بوشهر بازخوانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه‌های تعاملی جهت ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در سطح شهرستان، نشست مشترک رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم با حجت الاسلام حسین یوسف زاده مسئول قرارگاه نوجوانی استان بوشهر با محوریت بررسی و تبیین سازوکارهای اجرایی طرح‌های نوین فرهنگی برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمد کنارکوه عصر دوشنبه در این نشست در اداره تبلیغات اسلامی دیلم بر ضرورت خروج از الگوهای سنتی و حرکت به سمت متدهای نوین در برخورد با نوجوانان، بر اهمیت پیاده‌سازی طرح‌های مذکور در مدارس، مراکز فرهنگی و محله‌های شهرستان تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این طرح‌ها می‌تواند بستری امن و پویا برای رشد اخلاقی و مهار چالش‌های فرهنگی فراهم آورد.

مسئول قرارگاه نوجوانی استان بوشهر نیز ضمن اشاره به اهمیت هماهنگی میان مدیریت استانی و سطح شهرستان، بر لزوم شناسایی دقیق ظرفیت‌های دیلم برای اجرای طرح‌های ابلاغی حوزه نوجوانی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام حسین یوسف زاده، افزود: موفقیت طرح‌های «بهشت»، «راه مربی» و «نوآوین» در گرو همکاری نزدیک تمامی نهادهای فرهنگی و مربیان آموزش‌دیده است.

در این نشست که جهت تحقق اهداف قرارگاه نوجوانی برگزار شد، محمد حسین قائمی، مدیر قرارگاه نوجوانی شهرستان دیلم نیز حضور داشت.

کد مطلب 6913447

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