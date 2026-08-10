به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه آبزی‌پروری نوین، افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و بهره‌گیری از ظرفیت ژنتیک‌های برتر، محموله‌های تخصصی تخم چشم‌زده ماهی با برند معتبر Aqualand فرانسه روز دوشنبه وارد دو واحد آبزی‌پروری در شهرستان‌های ازنا و بروجرد شد.

این محموله‌ها با هدف ارتقای کیفیت تولید، افزایش نرخ رشد ماهیان، بهبود بهره‌وری و حرکت واحدهای تولیدی استان از روش‌های سنتی به سمت تولید مدرن و دانش‌بنیان وارد مزارع شده‌اند.

ورود ۲۵۸ هزار قطعه تخم چشم‌زده به مزرعه آبزی‌پروری ازنا

در شهرستان ازنا، محموله‌ای شامل ۲۵۸ هزار قطعه تخم چشم‌زده ماهی با ژنتیک برتر وارد یک مزرعه آبزی‌پروری شد.

این محموله با هدف ارتقای کیفیت محصول نهایی و افزایش نرخ رشد ماهیان در این واحد تولیدی تأمین شده است.

عملیات انتقال، تخلیه و تحویل تخم‌های چشم‌زده با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نظارتی انجام شد تا ضمن حفظ سلامت محموله، شرایط مناسب برای ادامه فرآیند تولید و پرورش فراهم شود.

ورود این میزان تخم چشم‌زده باکیفیت به شهرستان ازنا، اقدامی مؤثر در راستای تغییر رویکرد تولید از شیوه‌های سنتی به سمت تولید مدرن، تخصصی و دانش‌بنیان محسوب می‌شود و بیانگر ظرفیت و انگیزه سرمایه‌گذاران منطقه برای استفاده از فناوری‌ها و استانداردهای روز در صنعت آبزی‌پروری است.

ورود بیش از ۳۱۵ هزار قطعه تخم چشم‌زده به بروجرد

در شهرستان بروجرد نیز محموله‌ای شامل ۳۱۵ هزار و ۴۵۵ قطعه تخم چشم‌زده ماهی از برند آکوالند وارد یک مزرعه در روستای قلعه آبسرده شد.

این محموله از نوع تمام ماده (All Female) بوده و فرآیند ورود و تحویل آن با نظارت نماینده اداره دامپزشکی انجام شده است.

در جریان این فرآیند، پلمب‌های محموله مورد بررسی قرار گرفت، تعداد تخم‌ها به‌صورت دقیق شمارش شد و سلامت ظاهری و کیفیت تخم‌های چشم‌زده نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

بر اساس بررسی‌های فنی انجام‌شده، میانگین تعداد تخم‌ها ۱۳.۲ عدد در هر گرم گزارش شده و وضعیت کلی محموله مطابق با استانداردهای وارداتی ارزیابی شده است.

تأکید بر رعایت الزامات بهداشتی و زیست‌محیطی

در ادامه این عملیات، تمامی مراحل انتقال و استقرار تخم‌های چشم‌زده با رعایت الزامات بهداشتی و نظارتی انجام شد و پس از پایان فرآیند، بسته‌بندی‌های مصرف‌شده مطابق پروتکل‌های بهداشتی و زیست‌محیطی معدوم و سوزانده شدند.

این اقدام با هدف جلوگیری از ایجاد هرگونه ریسک بهداشتی و زیست‌محیطی و حفظ استانداردهای لازم در فرآیند تولید آبزیان انجام گرفت.

گامی در مسیر ارتقای بهره‌وری و کیفیت تولید

ورود این محموله‌های تخصصی به مزارع آبزی‌پروری لرستان، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت ماهیان تولیدی، بهبود نرخ رشد و افزایش بهره‌وری اقتصادی واحدهای پرورش ماهی باشد.

استفاده از ژنتیک‌های برتر و فناوری‌های نوین در کنار رعایت استانداردهای بهداشتی و نظارت تخصصی، از مهم‌ترین الزامات حرکت صنعت آبزی‌پروری استان به سمت تولید رقابت‌پذیر، پایدار و دانش‌بنیان به شمار می‌رود.

تداوم این روند و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش آبزی‌پروری می‌تواند ظرفیت‌های لرستان را در تولید محصولات شیلاتی باکیفیت افزایش داده و زمینه حضور مؤثرتر استان در بازارهای داخلی و در مراحل بعدی بازارهای رقابتی را فراهم کند.