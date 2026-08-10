به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ «هادی کیانمهر» در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره ضرب‌وجرح عمدی در شهرستان خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، اشراف انتظامی و تحقیقات تخصصی، موفق شدند هویت عامل این اقدام را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد ادامه داد: پس از شناسایی متهم و با هماهنگی مقام قضایی، مأموران در عملیاتی هدفمند وی را دستگیر و برای انجام تحقیقات و سیر مراحل قانونی به مقر انتظامی منتقل کردند.

سرهنگ کیانمهر خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات اولیه، انگیزه خود از ارتکاب این اقدام مجرمانه را اختلافات شخصی عنوان کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و امنیت عمومی تصریح کرد: پلیس با افرادی که با اقدامات مجرمانه موجب برهم زدن نظم، امنیت و آرامش شهروندان شوند، برابر قانون و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد در پایان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی، در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.