به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: در راستای مطالبات شهروندان و با هدف ارتقای نظم و امنیت عمومی، طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر با جدیت در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با اجرای اقدامات هدفمند و شناسایی نقاط حضور افراد آسیب‌پذیر، موفق شدند ۱۸ معتاد متجاهر را جمع‌آوری کنند.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: حضور معتادان متجاهر در معابر و اماکن عمومی علاوه بر ایجاد نارضایتی برای شهروندان، می‌تواند زمینه‌ساز بروز برخی جرایم و آسیب‌های اجتماعی باشد؛ از این رو پلیس با هدف تأمین امنیت و آرامش عمومی، برخورد و جمع‌آوری این افراد را با جدیت دنبال می‌کند.

صادقی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و حضور افراد آسیب‌زا در محلات، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و در تأمین امنیت و سلامت اجتماعی جامعه با پلیس همکاری کنند.