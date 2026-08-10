تعیین تکلیف طرح هادی و محدوده ۶۱ روستای سلسله در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه پیشگیری و برخورد مؤثر و فوری با تخلفات ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز شهرستان سلسله، با حضور پیمان حسنوند، معاون عمرانی فرماندار، بخشداران مرکزی و فیروزآباد و اعضای کارگروه، عصر دوشنبه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت تخلفات حوزه ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کارگروه بر ضرورت شناسایی دقیق تخلفات، پیشگیری از شکل‌گیری ساخت‌وسازهای غیرمجاز و برخورد قانونی و به‌موقع با متخلفان تأکید کردند.

تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های متولی

پیمان حسنوند، معاون عمرانی فرماندار سلسله، با تأکید بر ضرورت بازخوانی وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های متولی اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های مرتبط باید اشراف کامل و دقیقی بر قوانین، ضوابط، حرائم و وظایف قانونی خود داشته باشند و از این پس، ناآگاهی از دستورالعمل‌ها و قوانین به‌عنوان عذر پذیرفته نخواهد شد.

وی افزود: رویکرد کارگروه باید از برگزاری جلسات صرف به سمت اقدامات عملی، خروجی‌های مشخص و عملکرد قابل ارزیابی حرکت کند تا تصمیمات اتخاذشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسد.

کاهش روستاهای فاقد طرح از ۹۷ به ۶۱ روستا

معاون عمرانی فرماندار سلسله با اشاره به ضرورت تعیین محدوده قانونی روستاهای شهرستان گفت: دولت باید نقشه راه مشخص و روشنی برای ساخت‌وساز در مناطق روستایی ارائه کند تا مردم بدانند در چه محدوده‌ای امکان ساخت‌وساز قانونی دارند و از شکل‌گیری تخلفات و مشکلات بعدی جلوگیری شود.

حسنوند خاطرنشان کرد: تعداد روستاهای فاقد طرح در شهرستان از ۹۷ روستا به ۶۱ روستا کاهش یافته و در کمیته برنامه‌ریزی نیز مبلغ ۵ میلیارد تومان برای تعیین محدوده و بازنگری طرح‌های روستایی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: تعیین محدوده قانونی روستاها می‌تواند زمینه را برای ساماندهی ساخت‌وسازها، کاهش تخلفات و تسهیل فرآیند ارائه خدمات به روستاییان فراهم کند.

برخورد بدون مماشات با ساخت‌وسازهای غیرمجاز

حسنوند با تأکید بر اینکه تعیین محدوده قانونی باید با اقدامات نظارتی همراه باشد، گفت: پس از مشخص شدن محدوده‌های قانونی، دستگاه‌هایی همچون جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست باید نسبت به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حوزه مسئولیت خود برخورد جدی و قانونی داشته باشند و در این زمینه هیچ‌گونه مماشاتی صورت نگیرد.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز دستگاه‌ها از نگاه جزیره‌ای تأکید کرد و افزود: در موضوعاتی همچون حفظ حریم سراب‌ها، رودخانه‌ها و سایر منابع طبیعی شهرستان، دستگاه‌های متولی باید با هماهنگی و انسجام بیشتری عمل کنند.

ابلاغ اسامی ۶۱ روستا برای اجرای طرح هادی

در ادامه جلسه، مقرر شد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به ابلاغ اسامی ۶۱ روستا به تفکیک بخش‌های مرکزی و فیروزآباد برای اجرای طرح هادی و تعیین محدوده قانونی روستاها در اسرع وقت اقدام کند.

همچنین مقرر شد این بنیاد با توجیه کشاورزان و مالکان، زمینه حضور آنان در بخشداری‌های شهرستان را فراهم کند تا نظرات و دیدگاه‌های محلی آنان در فرآیند تعیین محدوده‌ها و بازنگری طرح‌ها دریافت و منعکس شود.

تعیین تعرفه صدور پروانه در فیروزآباد

بر اساس مصوبات این نشست، نظام مهندسی و شهرداری فیروزآباد موظف شدند نسبت به ارائه تخفیف و تعیین تعرفه مشخص برای صدور پروانه‌های ساخت‌وساز در این شهر اقدام کنند.

همچنین مقرر شد ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی گزارشی از روند اقدامات و عملکرد پنج‌ماهه نخست سال، به همراه پاورپوینت مربوطه، برای ارائه در نشست آینده کارگروه آماده و ارائه کنند.

بررسی تجاوز به حریم راه و رودخانه‌ها

در بخش دیگری از مصوبات، اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای موظف شد موضوع اعتراض روستاهای محمدآباد، اصلانشاه، پیرمحمدشاه و چشمه‌فلاح درخصوص تجاوز به حریم راه و سد معبر را بررسی و نتیجه را به فرمانداری اعلام کند.

همچنین امور آب مکلف شد نسبت به آزادسازی حریم پل کهمان و بررسی وضعیت ساخت‌وسازهای روستای چشمه‌طلا اقدام کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به فرمانداری ارائه کند.

برگزاری این جلسه در راستای ساماندهی وضعیت ساخت‌وسازهای روستایی و شهری، صیانت از اراضی و منابع طبیعی، حفظ حرائم قانونی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی انجام شد و مقرر شد روند اجرای مصوبات در جلسات آتی کارگروه به‌صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد.