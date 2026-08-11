به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر تا امروز اسم DMRoom به گوشتان خورده، احتمالاً در کنار آن عباراتی مثل «شرکت خدمات سئو» یا «آژانس رشد دیجیتال» هم شنیده‌اید.‎ دی ام روم مجموعه‌ای است که با نگاه تخصصی به بازاریابی موتور های جست‌وجو، حضور آنلاین کسب‌وکارها را از صفر تا رتبه‌گیری واقعی در گوگل و موتورهای پاسخ هوش مصنوعی مدیریت می‌کند.‎ این آژانس به‌جای تمرکز صرف روی یک یا دو خدمت، پروژه‌ی سئو را به‌عنوان یک اکوسیستم یکپارچه از سئوی تکنیکال، محتوا، لینک‌سازی و تحلیل داده می‌بیند.‎

معرفی آژانس دی ام روم و فعالیت

دی ام روم در حوزه‌ی دیجیتال مارکتینگ و به‌طور مشخص در بازاریابی موتور جست‌وجو (SEM) و بهینه‌سازی موتور جست‌وجو (SEO) فعالیت می‌کند و تمرکز اصلی خود را روی رشد پایدار کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ گذاشته است.‎ تیم این آژانس متشکل از متخصصان تکنیکال سئو، تولیدکنندگان محتوای سئو شده و کارشناسان لینک‌سازی است که در کنار هم استراتژی یکپارچه‌ای برای هر پروژه طراحی می‌کنند.‎

نقطه تمایز خدمات سئو دی ام روم

بسیاری از آژانس‌های سئو هنوز روی مدل‌های سنتی کلمه‌کلیدی‌محور متمرکزند، اما دی ام روم از همان ابتدای طراحی استراتژی، رویکردهای مدرن‌تری مثل بهینه‌سازی موجودیت (Entity SEO)، تقویت سیگنال‌های E-E-A-T و آماده‌سازی محتوا برای موتورهای مولد را وارد فرآیند کار می‌کند؛ همان چیزی که این روزها آژانس‌های پیشرو بین‌المللی مثل WebFX هم روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.‎

مراحل ارائه خدمات سئو در آژانس دی ام روم

پروژه‌ی سئو در دی ام روم یک مسیر مشخص و مرحله‌بندی‌شده را طی می‌کند؛ مسیری که با تحلیل شروع می‌شود و به رصد و بهینه‌سازی مستمر ختم می‌شود.‎هدف دی ام روم از این رویکرد اجرای همه جانبه و ۳۶۰ درجه سئو سایت هست چون همه این عوامل و مراحل در کنار هم نتیجه ای قابل توجه می سازد.

مرحله اول؛ تحلیل و بررسی وضعیت فعلی سایت (سئو آدیت)

اولین گام، آنالیز کامل وب‌سایت از نظر تکنیکال، محتوایی و پروفایل بک‌لینک است.‎ در این مرحله مشخص می‌شود سایت از نظر سرعت بارگذاری، ساختار خزش‌پذیری، ایندکس‌پذیری و کیفیت محتوا در چه جایگاهی قرار دارد و چه فرصت‌ها و نقاط ضعفی وجود دارد.‎

مرحله دوم؛ تحقیق کلمات کلیدی و تحلیل رقبا

در ادامه، تیم دی ام روم به سراغ تحقیق کلمات کلیدی و تحلیل Search Intent می‌رود.‎ هدف این نیست که فقط عباراتی با حجم جست‌وجوی بالا پیدا شود، بلکه باید فهمید مخاطب هدف پشت هر جست‌وجو دقیقاً به دنبال چه چیزی است.‎ در کنار آن، تحلیل رقبا هم انجام می‌شود تا فرصت‌های خالی بازار شناسایی شود.‎

مرحله سوم؛ تولید محتوای سئو شده

در نهایت، تولید محتوای باکیفیت و سئو شده انجام می‌شود؛ محتوایی که هم پاسخ‌گوی نیاز کاربر باشد و هم با اصول ساختاری و تکنیکال سئو نوشته شده باشد و مناسب GEO و AEO باشد.

مرحله چهارم؛ بهینه‌سازی سئو داخلی (On-Page SEO)

در این مرحله تگ‌های عنوان، توضیحات متا، ساختار هدینگ‌ها، چگالی کلمات کلیدی و لینک‌های داخلی هر صفحه بهینه می‌شود؛ طوری که هم برای موتور جست‌وجو و هم برای کاربر قابل‌فهم و ارزشمند باشد.‎

مرحله پنجم؛ بهینه‌سازی سئو تکنیکال (Technical SEO)

سرعت سایت، سازگاری با موبایل، رفع خطاهای ایندکس و بهینه‌سازی نقشه‌ی سایت در این مرحله انجام می‌شود.‎ این بخش ستون فقرات هر پروژه‌ی سئوی جدی است، چون بدون زیرساخت فنی سالم، حتی بهترین محتوا هم دیده نمی‌شود.‎

مرحله ششم؛ لینک‌سازی و سئو خارجی (Off-Page SEO)

دی ام روم در این مرحله با ترکیب لینک‌سازی طبیعی و digital pr تلاش می‌کند اعتبار دامنه را افزایش دهد.‎ جالب است بدانید بخشی از این فعالیت‌ها به انتشار محتوای برند در رسانه‌های معتبر مربوط می‌شود.

نحوه گزارش‌دهی و پایش عملکرد سئو در دی ام روم

سئو یک پروژه‌ی یک‌باره نیست، به همین دلیل رصد مداوم بخش جدایی‌ناپذیر از خدمات دی ام روم است.‎

ابزارهای مورد استفاده برای رصد رتبه و ترافیک سایت

تیم دی ام روم با استفاده از ابزارهای تحلیل رتبه، ترافیک ارگانیک، رفتار کاربر و عملکرد رقبا را به‌صورت مستمر بررسی می‌کند تا در صورت نیاز، استراتژی اصلاح شود.‎

نمونه گزارش دوره‌ای پیشرفت سئو

گزارش‌های ماهانه شامل روند رشد کلمات کلیدی هدف، تغییرات ترافیک ارگانیک، وضعیت لینک‌سازی و پیشرفت اقدامات تکنیکال است؛ طوری که کارفرما در هر مرحله بداند دقیقاً چه اتفاقی برای سایتش در حال رخ دادن است.‎

مزایای دریافت خدمات سئو از آژانس دی ام روم

خدمات سئو در آژانس دی ام روم از همان ابتدا با یک رویکرد اصولی شروع می‌شود؛ تدوین استراتژی اختصاصی بر اساس یک پروپوزال شخصی‌سازی‌شده، متناسب با نوع کسب‌وکار شما، چه در حوزه‌ی پزشکی فعالیت کنید، چه شرکتی و صنعتی باشید یا در هر صنف دیگری.‎ این یعنی هیچ پکیج آماده و یکسانی برای همه‌ی مشتریان اجرا نمی‌شود، بلکه استراتژی بر مبنای تحلیل واقعی صنعت، رقبا و مخاطب هدف هر پروژه طراحی می‌شود.‎ از همین نقطه‌ی شروع تا مرحله‌ی اجرای خدمات تخصصی سئو و در نهایت گزارش‌دهی ماهانه‌ی شفاف، دی ام روم همراه کسب‌وکار شما باقی می‌ماند تا مسیر رشد ارگانیک، قابل رصد و اندازه‌گیری باشد.‎

افزایش ترافیک ارگانیک و رتبه در گوگل

خروجی نهایی این فرآیند، رشد پایدار ترافیک ارگانیک و دائمی شما از گوگل و بهبود رتبه در نتایج جست‌وجو است؛ رشدی که برخلاف تبلیغات کلیکی، هزینه‌ی مستقیم به ازای هر بازدید ندارد و در بلندمدت وابستگی کسب‌وکار به تبلیغات پولی را کاهش می‌دهد.‎

شفافیت در گزارش‌دهی و همکاری بلندمدت

یکی از اصولی که در دی ام روم روی آن تأکید زیادی می‌شود، شفافیت در نمایش داده‌های واقعی به‌جای وعده‌های کلی است؛ همراه با ارتباط مستمر با کارفرما در طول پروژه.‎

هزینه خدمات سئو آژانس دی ام روم

هزینه‌ی سئو در دی ام روم به عواملی مثل اندازه و پیچیدگی وب‌سایت، میزان رقابت در صنعت، حجم و کیفیت محتوای مورد نیاز و دامنه‌ی خدمات بستگی دارد.‎

انتخاب مناسب بر اساس نیاز کسب‌وکار شما

پیش از ارائه‌ی هر قیمتی، تیم دی ام روم یک آنالیز اولیه انجام می‌دهد تا برآورد واقعی و متناسب با وضعیت سایت و اهداف کسب‌وکار ارائه شود؛ نه یک پکیج یکسان برای همه.‎

جمع‌بندی؛ چرا باید سئو سایت را به دی ام روم بسپارید؟

خدمات سئو دیگر محدود به چند کلمه‌ی کلیدی و چند مقاله نیست؛ ترکیبی است از سئوی تکنیکال، محتوای باکیفیت، لینک‌سازی هدفمند و انطباق با استانداردهای جدیدی مثل GEO و AEO.‎ دی ام روم با پیاده‌سازی همین رویکردها، دقیقاً در همان مسیری حرکت می‌کند که آژانس‌های پیشرو جهانی مثل WebFX روی آن تمرکز کرده‌اند.‎ انتخاب یک شریک آگاه، شفاف و به‌روز مثل این آژانس، می‌تواند مسیر رشد کسب‌وکار شما در گوگل و موتورهای پاسخ هوش مصنوعی را کوتاه‌تر و مطمئن‌تر کند.‎

منبع : سایت https://dmroom.agency/

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