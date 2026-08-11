به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهمن قاسمی نیا صبح امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان معمولان در جریان اجرای طرح‌های کنترلی و بازرسی‌های دقیق، موفق به شناسایی و کشف یک انبار حاوی مقادیر قابل‌توجهی زغال‌چوب جنگلی قاچاق شدند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این انبار، ۴۰ کیسه زغال‌چوب ۳۰ کیلوگرمی، در مجموع به وزن یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم، کشف که دراین‌رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

فرمانده انتظامی معمولان، تصریح کرد: منابع ملی و محیط‌زیست، میراث ارزشمند کشور و امانتی برای نسل‌های آینده است؛ ازاین‌رو، مقابله با هرگونه اقدام مخرب، از جمله قاچاق چوب و زغال‌چوب و تخریب جنگل‌ها، با جدیت در دستور کار مأموران انتظامی قرار دارد و عاملان این‌گونه اقدامات، برابر قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.