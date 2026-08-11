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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

کشف انبار یک‌تنی زغال‌چوب جنگلی قاچاق در معمولان

کشف انبار یک‌تنی زغال‌چوب جنگلی قاچاق در معمولان

معمولان - فرمانده انتظامی معمولان از کشف انبار یک‌تنی زغال‌چوب جنگلی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهمن قاسمی نیا صبح امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان معمولان در جریان اجرای طرح‌های کنترلی و بازرسی‌های دقیق، موفق به شناسایی و کشف یک انبار حاوی مقادیر قابل‌توجهی زغال‌چوب جنگلی قاچاق شدند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این انبار، ۴۰ کیسه زغال‌چوب ۳۰ کیلوگرمی، در مجموع به وزن یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم، کشف که دراین‌رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

فرمانده انتظامی معمولان، تصریح کرد: منابع ملی و محیط‌زیست، میراث ارزشمند کشور و امانتی برای نسل‌های آینده است؛ ازاین‌رو، مقابله با هرگونه اقدام مخرب، از جمله قاچاق چوب و زغال‌چوب و تخریب جنگل‌ها، با جدیت در دستور کار مأموران انتظامی قرار دارد و عاملان این‌گونه اقدامات، برابر قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 6913949

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