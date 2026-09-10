۹ تن چوب و زغال فاقد مجوز در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا یاری، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه، از کشف بیش از ۹ تن چوب و زغال فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: مأموران پلیس مرکز استان در راستای مقابله با قطع غیرمجاز درختان و نگهداری زغال فاقد مجوز، موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر قطع درختان و نگهداری زغال فاقد مجوز در سطح شهر و روستاهای کرمانشاه، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی لازم را برای شناسایی متخلفان آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند ۲ دستگاه کامیون و یک دستگاه وانت نیسان حامل چوب و زغال فاقد مجوز را شناسایی کنند.

یاری تصریح کرد: مأموران پس از شناسایی خودروهای مذکور، آنها را مورد بازرسی قرار دادند که در جریان این بازرسی‌ها ۹ تن و ۱۵۰ کیلوگرم چوب و زغال فاقد مجوز کشف شد.

وی ارزش محموله‌های کشف‌شده را طبق نظر کارشناسان ۸ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این راستا ۲ نفر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: برای متهمان پرونده تشکیل شده و موضوع برای انجام بررسی‌های تکمیلی و طی مراحل قانونی در حال رسیدگی است.