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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

کشف و توقیف ۱۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در قم

کشف و توقیف ۱۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در قم

قم- مجری جمع آوری برق های غیرمجاز و رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق استان قم از شناسایی و جمع آوری تعداد ۱۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نجفی اظهار کرد: در ادامه برنامه های بازدید و گشت زنی های مداوم این شرکت با مشارکت و حضور همکاران دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان و عوامل پلیس امنیت اقتصادی، از چهار واحد مسکونی در قم تعداد ۱۴ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز شناسایی و جمع آوری شد.

نجفی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز و پدیده قاچاق برق گفت: از هم‌ استانی‌ های گرامی تقاضا می‌ شود هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند.

وی با بیان اینکه برنامه برخورد و جمع آوری ماینرهای غیرمجاز به صورت مستمر ادامه دارد و در دستورالعمل های ابلاغی شرکت توانیر و وزارت نیرو نیز سقف پرداخت پاداش به گزارش دهندگان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش رسیده است ، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام کنند.

کد مطلب 6913950

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