کشف و توقیف ۱۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نجفی اظهار کرد: در ادامه برنامه های بازدید و گشت زنی های مداوم این شرکت با مشارکت و حضور همکاران دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان و عوامل پلیس امنیت اقتصادی، از چهار واحد مسکونی در قم تعداد ۱۴ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز شناسایی و جمع آوری شد.



نجفی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز و پدیده قاچاق برق گفت: از هم‌ استانی‌ های گرامی تقاضا می‌ شود هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند.



وی با بیان اینکه برنامه برخورد و جمع آوری ماینرهای غیرمجاز به صورت مستمر ادامه دارد و در دستورالعمل های ابلاغی شرکت توانیر و وزارت نیرو نیز سقف پرداخت پاداش به گزارش دهندگان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش رسیده است ، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام کنند.