کشف۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز طی ۲ هفته نخست مرداد ماه در آذربایجان‌ غربی

به گزارش خبرگزاری مهر،طاهر کیامهر در این زمینه اظهار کرد: از مجموع ماینرهای غیرمجاز جمع آوری شده، ۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک خانه‌باغ در شهرستان اشنویه، یک دستگاه در یک منزل مسکونی در پیرانشهر، ۵ دستگاه در یک واحد مرغداری در شهرستان سلماس و ۲ دستگاه نیز در شهرستان مهاباد بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در ادامه خاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی از این کشفیات که مربوط به کشف ۵ ماینر غیرمجاز در یک واحد مرغداری بوده مصداق بارز سوءاستفاده از تعرفه‌های یارانه‌ای است که متاسفانه از این قبیل سوء استفاده‌ها تعداد قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد.

وی اظهار کرد: استفاده از برق اختصاص‌یافته به بخش کشاورزی برای استخراج رمزارز، در واقع تغییر مسیر یک امتیاز حمایتی از فعالیت تولیدی به یک فعالیت غیرمجاز و پرمصرف است و علاوه بر آسیب به شبکه، حقوق کشاورزان و تولیدکنندگان واقعی که از این تعرفه برای فعالیت قانونی خود استفاده می‌کنند را نیز تضییع می‌کند.

مدیرعامل شرکت برق استان ادامه داد: استخراج غیرمجاز رمزارز تنها یک تخلف در حوزه مصرف برق نیست؛ این اقدام با مصرف شبانه‌روزی و بدون وقفه، بار قابل توجهی به شبکه تحمیل می‌کند و در شرایط اوج مصرف تابستان می‌تواند به افزایش فشار بر تجهیزات و محدود شدن ظرفیت تأمین برق سایر مشترکان منجر شود.

وی گفت: مقابله با این پدیده بخشی از برنامه صیانت از شبکه و حفاظت از حقوق عمومی مشترکان است و شرکت توزیع نیروی برق استان با جدیت مقابله با این پدیده شوم را ادامه خواهد داد.

کیامهر تاکید کرد: مردم استان می‌توانند جهت مقابله با این سوء استفاده گری ها و دفاع از حقوق عامه با خادمان خود در صنعت برق همراهی کرده و در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک ماینر غیرمجاز در همسایگی محل کار و محل زندگی و ... مراتب را از طریق سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند.