  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

کنسرت «خسوف» تمدید شد؛ میزبانی در اواخر مرداد

کنسرت «خسوف» تمدید شد؛ میزبانی در اواخر مرداد

کنسرت «خسوف» ارکستر سمفونیک تهران که طی روزهای پانزدهم و شانزدهم مرداد در تالار وحدت روی صحنه رفت، روز بیست و پنجم مرداد نیز برای یک بار دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی استقبال مخاطبان از ۲ اجرای «خسوف» در روزهای ۱۵ و ۱۶ مرداد، اجرای این اثر با تمدید یک شب دیگر، یکشنبه ۲۵ مرداد ساعت ۲۰ توسط ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

«خسوف» ساخته محمدسعید شریفیان، از آثار مهم موسیقی سمفونیک معاصر ایران است که با الهام از حماسه عاشورا و واقعه کربلا، مفاهیمی همچون سوگ، ایمان، ایثار، آزادگی و حقیقت‌طلبی را در قالب زبان موسیقی سمفونیک و گروه کر روایت می‌کند.

ارکستر سمفونیک تهران در این اجرا با رهبری میهمان آرش امینی و همراهی گروه کر به رهبری بهرنگ شگرف‌کار روی صحنه می‌رود و هادی فیض‌آبادی نیز به عنوان خواننده در اجرای «خسوف» حضور خواهد داشت.

کنسرت «خسوف» یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۲۰ در تالار وحدت اجرا می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این اجرای تمدیدی را از طریق سامانه «هنرتیکت» تهیه کنند.

کد مطلب 6913982
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها