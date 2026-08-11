کنسرت «خسوف» تمدید شد؛ میزبانی در اواخر مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی استقبال مخاطبان از ۲ اجرای «خسوف» در روزهای ۱۵ و ۱۶ مرداد، اجرای این اثر با تمدید یک شب دیگر، یکشنبه ۲۵ مرداد ساعت ۲۰ توسط ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت روی صحنه میرود.
«خسوف» ساخته محمدسعید شریفیان، از آثار مهم موسیقی سمفونیک معاصر ایران است که با الهام از حماسه عاشورا و واقعه کربلا، مفاهیمی همچون سوگ، ایمان، ایثار، آزادگی و حقیقتطلبی را در قالب زبان موسیقی سمفونیک و گروه کر روایت میکند.
ارکستر سمفونیک تهران در این اجرا با رهبری میهمان آرش امینی و همراهی گروه کر به رهبری بهرنگ شگرفکار روی صحنه میرود و هادی فیضآبادی نیز به عنوان خواننده در اجرای «خسوف» حضور خواهد داشت.
کنسرت «خسوف» یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۲۰ در تالار وحدت اجرا میشود و علاقهمندان میتوانند بلیت این اجرای تمدیدی را از طریق سامانه «هنرتیکت» تهیه کنند.
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