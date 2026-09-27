سپاه: سید مقاومت زنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای با گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، راه سید مقاومت را جاودانه و خون پاک او را چشمه جوشان اقتدار در پیکره مقاومت و اعتلای عزت و سرافرازی حزب الله و مقاومت اسلامی لبنان دانست.
در این بیانیه آمده است: دو سال از آن روز خونین و جنایت دژخیمانه و تروریستی گذشت؛ روزی که دست جنایتکار رژیم اهریمنی صهیونیستی، سید مقاومت، پرچمدار آزادگی، حجتالاسلام والمسلمین سید حسن نصرالله را از جبهه مقاومت اسلامی بهویژه حزبالله قهرمان لبنان گرفت، اما بر خلاف تصور و نیت شیطانی دشمن، درخشش خون مطهر او نهتنها خاموش نشد، بلکه به چشمهای جوشان از اقتدار و بالندگی در پیکره مقاومت تبدیل و جاودانه شد.
این بیانیه میافزاید: سید حسن نصرالله تنها یک رهبر نبود؛ او معمار راهبردی مقاومت نوین، استراتژیست میدان و دیپلماسی و نماد عینی پیوند ناگسستنی ملتهای مقاوم منطقه بود. او به تأسی از مولا و مقتدای خود شهید امام خامنهای (قدسسره) مقاومت را از یک تاکتیک به یک منظومه فکری، هویتی و تمدنی ارتقا داد و ثابت کرد که مقاومت، نه یک واکنش، بلکه یک انتخاب راهبردی و یک سبک زندگی عزتمندانه و قدرتساز است.
این بیانیه در ادامه با اشاره به اینکه سخن سید شریف و سلحشور مقاومت در اوج شجاعت، صداقت، فصاحت و صلابت کمنظیر، کوه را میلرزاند و دلها را روشن میکرد، آورده است: تأثیرگذاری شهید سید حسن نصرالله فرا منطقهای بود و شعاع آن از لبنان و فلسطین تا یمن، عراق، سوریه و فراتر از آن، به صدای وجدان بیدار امت اسلامی تبدیل شده بود.
این بیانیه تصریح کرده است: شهید نصرالله معتقد بود که مقاومت یک جبهه واحد و پیروزی در هر نقطه از این جبهه، پیروزی برای همه است.
این بیانیه میافزاید: بیتردید، دوران رهبری شهید والا مقام سید حسن نصرالله، درخشانترین و پرافتخارترین مقطع تاریخ لبنان عزیز و جایگاه ممتاز او در تاریخ معاصر منطقه، کمنظیر و ماندگار است و نام او در منظومه فکری مقاومت، همواره به عنوان استراتژیست و نظریهپردازی شناخته خواهد شد که مقاومت را از حاشیه به متن آورد و به یک گفتمان مسلط در معادلههای منطقه تبدیل کرد و تا هنگامه شهادت، معادله بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی را برقرار و افسانه شکستناپذیری آن را برای همیشه فرو ریخت.
در ادامه بیانیه، تأکید شده است: بیتردید، راه شهید سید حسن نصرالله به دست مقاومت اسلامی لبنان و رزمندگان حزبالله با رهبری جانشین صالح او حجتالاسلام والمسلمین شیخ نعیم قاسم در اوج شکوه عزت و اقتدار، تداوم خواهد یافت؛ کما اینکه مقاومت کمنظیر جنوب و رشادتها و حماسههای تاریخساز در علی الطاهر، روند مهاجرت معکوس را شدت بخشید و فروپاشی قریبالوقوع رژیم صهیونیستی را نوید داد.
این بیانیه، تصریح کرده است: امروز، جبهه مقاومت در سراسر منطقه، بهویژه از هنگام وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه آمریکای تروریست و رژیم جعلی صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، نشان داده که نماد عزت، آزادگی و ایستادگی ضد سلطه و ضد اشغالگری است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان این بیانیه، ضمن تجدید میثاق با امامین کبیر و شهید انقلاب و پاسداشت آرمانهای بلند شهدای جبهه مقاومت بهویژه شهیدان «سید حسن نصرالله» و «سردار سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان» تسلط، اشراف و مدیریت جبهه مقاومت به دست رزمندگان غیور اسلام بر تنگه راهبردی هرمز در میانه نبردهای تمدنی و وجودی امروز را از دستاوردهای ایمان و باور به نصرت الهی توصیف و تأکید کرده است: بار دیگر با صدای رسا و در اوج صلابت و اقتدار اعلام میداریم که حمایت از جبهه مقاومت، دفاع از حقوق مستضعفان و ایستادگی تا آزادی کامل قدس شریف، رسالت ابدی، ملی و انسانی سپاه مقتدر مردمی و انقلابی و سایر نیروهای مسلح کشور است و به فضل الهی با هدایتهای فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیتالله امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی) و میدانداری شکوهمند و مقتدرانه ملت مبعوثشده ایران و وحدت ساحتها، توطئههای شیطان بزرگ آمریکای تروریست و سگ هار آن، رژیم اشغالگر صهیونیستی و حامیان آن، هرگز به نتیجه نخواهد رسید؛ رزمندگان اسلام، تاریخ آینده را رقم خواهند زد و تا پیروزی نهایی، گامی پس نخواهند گذارد.
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