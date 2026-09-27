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۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۵

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد خوزستان شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد خوزستان شد

اهواز - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بازدید و بهره‌برداری از تعدادی طرح اقتصادی، شامگاه یکشنبه از طریق فرودگاه شهید قاسم سلیمانی وارد اهواز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری در این سفر قرار است ضمن بازدید از یک خط شرکت روغن سازی، در مراسم احیای مجدد خط تولید این شرکت حضور یابد.

حضور در گلزار شهدای آبادان، بازدید از شرکت کشتی سازی، جلسه با فعالان اقتصادی و عیادت از کارگران آسیب دیده از جنگ در بیمارستان طالقانی اهواز از دیگر برنامه های سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان خوزستان است.

در این سفر که با هدف بررسی وضعیت قشر کارگران استان خوزستان انجام خواهد شد، برخی از مدیران کشوری نیز وزیر تعاون را همراهی می‌کنند.

در استان خوزستان بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر در شرکت های مختلف فعالیت می کنند.

کد مطلب 6960719

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