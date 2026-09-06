بازگشت نصیر حیدریان به ارکستر سمفونیک تهران با «فیگارو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر سمفونیک تهران با اجرای برنامه «فیگارو» در قالب اجرای سه اثر از ولفانگ آمادئوس موتسارت به رهبری نصیر حیدریان، روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریور در تالار وحدت روی صحنه میرود.
«فیگارو» در ادامه برنامههای اجرایی سال جاری ارکستر سمفونیک تهران برگزار میشود و در آن «اورتور فیگارو»، «کنسرتو پیانو شماره ۱۲ در لاماژور» و «سمفونی شماره ۳۹ در میبمل ماژور» از آثار شناختهشده موتسارت اجرا خواهد شد.
در اجرای کنسرتو پیانو شماره ۱۲، آنیسا یزدانیان، هنرمند نوجوان و نوازنده پیانو، به عنوان سولیست در کنار ارکستر سمفونیک تهران حضور خواهد داشت.
در توضیحات تکمیلی برنامه پیش رو آمده است:
این برنامه فرصتی برای شنیدن سه اثر از دوره کلاسیک موسیقی و تجربه جهان موسیقایی موتسارت با اجرای یکی از ارکسترهای باسابقه کشور است؛ آثاری که در کنار تفاوتهای ساختاری و بیانی، تصویری از تنوع و گستره آهنگسازی موتسارت ارائه میکنند.
اجرای ارکستر سمفونیک تهران تحت عنوان «فیگارو» روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار میشود و بلیت این اجرا از طریق سامانه «هنرتیکت» در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
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