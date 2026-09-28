مدافع روسیه بازی با ایران را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، الکساندر سیلیانوف به دلیل مصدومیت، تیم ملی فوتبال روسیه را در دیدارهای پیش‌رو همراهی نخواهد کرد.

باشگاه لوکوموتیو مسکو در رسانه رسمی خود اعلام کرد: الکساندر سیلیانوف نیز نمی‌تواند برای تیم ملی روسیه بازی کند. مدافع ما به دلیل مصدومیت، دیدارهای پیش‌روی روسیه برابر ایران، نامیبیا و نیجریه را از دست خواهد داد. او زودتر از موعد به محل استقرار باشگاه بازگشت و از امروز روند بهبودی خود را در پایگاه تمرینی آغاز کرد.

سیلیانوف تاکنون ۱۸ بازی برای تیم ملی روسیه انجام داده که حاصل آن دو گل و یک پاس گل بوده است. این بازیکن برای حضور در دیدارهای روسیه مقابل ایران در ۲۹ سپتامبر، نامیبیا در ۳ اکتبر و نیجریه در ۶ اکتبر به تیم ملی دعوت شده بود.

پیش از این نیز باشگاه لوکوموتیو اعلام کرده بود یوگنی موروزوف، دیگر مدافع این تیم، به دلیل مشکلات پزشکی نمی‌تواند روسیه را در بازی‌های ملی پیش‌رو همراهی کند.

لازم به ذکر است که تیم های ایران و روسیه شامگاه سه شنبه ۷ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ در شهر کازان به مصاف هم می روند.