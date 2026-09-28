به گزارش خبرنگار مهر٬ آیت‌الله سید حسن ربانی یکشنبه‌شب در یادواره شهدای روحانی شهرستان دَیِّر و گرامیداشت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، به‌ویژه شهید والامقام سید حسن نصرالله و با تأکید بر سابقه درخشان روحانیت در همراهی با ملت ایران، اظهار کرد: روحانیت عزیز در دوران جنگ هشت‌ساله و دفاع مقدس و در تمامی صحنه‌های فداکاری برای خدا و اسلام، دوشادوش مردم ایستاده و نقش‌آفرینی کرده است. جایگاه روحانیت همواره در کنار مردم بوده و این قشر به نسبت جمعیت خود، بیشترین فداکاری را در تقدیم شهدا به اسلام و انقلاب داشته است.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه این فداکاری لازمه لباس روحانیت است، افزود: باید هم همین‌طور باشد که روحانیت پیشگام باشد؛ چرا که روحانیت همواره در صف اول ایثار برای دین و کشور ایستاده است.

آیت الله ربانی با اشاره به تلاش‌های گسترده جریان رسانه‌ای دشمن برای ارائه روایت‌های نادرست از وضعیت کشور، گفت: دشمنان طی هفت ماه و اندی گذشته، برای براندازی جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی دقیقی کرده و مدعی بودند ظرف ۳ روز طومار نظام را در هم می‌پیچند. این در حالی است که در دوران دفاع مقدس نیز صدامِ خون‌آشام با حمایت‌های جهانی مدعی فتح تهران در یک هفته بود؛ اما امروز می‌بینیم که صدام در قعر جهنم است و جمهوری اسلامی به فضل خدا و حضور مردم، مقتدرتر از همیشه ایستاده است.

وی با یادآوری اینکه در ۸۰ سال گذشته هیچ کشوری جرئت نکرده بود در برابر قلدری‌های آمریکا بایستد، تصریح کرد: ملت ایران اولین کشوری است که به آمریکا سیلی زده و خفت را بر او تحمیل کرده است. امروز وقتی مسئولان و نیروهای ما به خارج از کشور می‌روند، به واسطه همین اقتدار، با احترام مواجه می‌شوند و پرچم ایران در دنیا برافراشته‌تر از همیشه است.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، تداوم پیروزی‌های ایران را ناشی از فضل و امدادهای غیبی الهی دانست و با تمسک به سوره مبارکه فیل گفت: همان‌طور که خداوند اصحاب فیل را در برابر حمله به کعبه نابود کرد، در صحنه‌هایی مانند صحرای طبس و منطقه مهیار اصفهان نیز دیدیم که دشمنان با قدرت نظامی بالا چگونه در گل فرو رفتند و با ذلت مجبور به فرار شدند. این وقایع نشان می‌دهد که ما متکی به لطف خدا هستیم و تا زمانی که شکرگزار این نعمت باشیم، این نصرت‌ها افزون‌تر خواهد شد.

آیت‌الله ربانی با رد زمزمه‌های انفعال‌آمیز در مقابل دشمن، تصریح کرد: کسانی که مسئله انتقام خون رهبر حکیم و بی‌نظیرمان را انکار می‌کنند، برخلاف نص صریح قرآن عمل می‌کنند. ما در حال جنگ‌طلبی نیستیم، بلکه طبق حکم قرآن در حال قصاص متجاوز هستیم. اگر متجاوز تنبیه نشود، جسورتر شده و ظلم بیشتری روا می‌دارد؛ لذا پرچم انتقام به‌هیچ‌وجه به زمین نخواهد افتاد.

وی با تأکید بر اینکه وحدت باید بر محور ولایت‌فقیه شکل بگیرد، اظهار داشت: در شرایط کنونی، همدلی، مهربانی و خیرخواهی بین مردم وظیفه‌ای شرعی و انقلابی است. امام معصوم (ع) فرمودند کمک به برادر مؤمن، کمک به ماست؛ بنابراین هرچه دلسوزی و کمک ما به یکدیگر بیشتر باشد، گویی به حضرت ولی‌عصر (عج) یاری رسانده‌ایم.

آیت‌الله ربانی با گرامیداشت یاد رهبر شهید، به موضوع تداوم راه ایشان اشاره کرد و گفت: خداوند آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را برای ما حفظ و ذخیره کرده است. ایشان در جریان حملات دشمن به بیت رهبری و در دفعات متعدد دیگر، به‌طور معجزه‌آسایی از ترور و آسیب مصون ماندند. این‌ها نشانه‌هایی از عنایت الهی به این نظام است و وظیفه ما پیروی و تبعیت از فرمایشات ایشان برای رسیدن به عزت نهایی است.