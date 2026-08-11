مخزن سد تنگ ارم احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه به پایان سال آبی نزدیک میشویم، بخشی از منابع آبی استان در طول سال مورد استفاده قرار گرفته و اکنون تلاش داریم با مدیریت مصرف و بهرهگیری از بارشهای احتمالی، شرایط را برای ذخیرهسازی منابع در سال آبی آینده فراهم کنیم.
وی افزود:بارندگی محدود چند روز اخیر در استان موجب شد میزان آبی که در بازه اخیر از سد تنگارم برای تامین آب شرب مصرف شده بود، به همان میزان به مخزن این سد بازگردد و ذخیرهسازی مجدد انجام شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر ادامه داد: امیدواریم با آغاز سال آبی جدید از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵، بتوانیم با وقوع بارشهای مناسب، ذخیره قابل قبولی برای تامین نیازهای آبی استان در سال آینده ایجاد کنیم.
محمدی با اشاره به وضعیت بخش کشاورزی و پایان دوره آبیاری در استان گفت: با توجه به میزان منابع آبی موجود، دوره آبیاری نخیلات و اراضی کشاورزی پاییندست و نخلستانهای آبپخش نیز در حال پایان است و طی یکی دو روز آینده این دوره به طور کامل خاتمه مییابد.
وی با قدردانی از همکاری کشاورزان استان در مدیریت منابع آبی اظهار کرد: کشاورزان همکاری بسیار خوبی در طول دوره آبیاری داشتند و با وجود محدودیتهای منابع آبی و کاهش ذخیره سدها، همراهی آنان نقش مهمی در مدیریت مصرف و عبور از شرایط موجود داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر با اشاره به وضعیت ذخیره سد شهید رئیسعلی دلواری در سال آبی گذشته گفت: بیشترین حجم ذخیرهسازی این سد در فروردینماه انجام شد. اگرچه میزان بارش در حوزه آبریز سد نسبت به میانگین بلندمدت پایین بود و روانآب مورد انتظار برای ایجاد ذخیره مناسب شکل نگرفت، اما بارشهای فروردینماه بخشی از این کمبود را جبران کرد و امکان تکمیل دوره آبیاری فراهم شد.
محمدی ابراز امیدواری کرد: بر اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی، در سال آبی پیشرو شاهد بارشهای مناسبی باشیم و بتوانیم ذخیره مطلوبی برای تامین آب مورد نیاز استان در سال آبی آینده ایجاد کنیم.
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