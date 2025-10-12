به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اهمیت دوره آبیاری پس از برداشت محصول، در عملکرد تولید سال آینده نخلستان‌ها، جلساتی با سازمان جهاد کشاورزی، خانه کشاورز شهرستان و نمایندگان باغداران به منظور برنامه ریزی اجرای بهینه آبیاری انجام شده است.

وی اضافه کرد: امید به آن است که با توجه به رویکرد مشارکتی در عملیات توزیع آب و همچنین آگاهی کشاورزان از شرایط نامطلوب ذخایر سدها، یکایک کشاورزان نسبت به مدیریت مصرف در باغات خود نهایت دقت را داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با اشاره به وضعیت منابع سد رئیسعلی دلواری اظهار داشت: در سال آبی گذشته میزان بارندگی با کاهش ۵۴ درصدی مواجه بود و حجم ذخیره آب مخازن سدها و به طور شاخص سد رییسعلی دلواری نیز کاهش چشمگیری داشته است.

وی کاهش ذخیره سدها را نخستین اثر مستقیم خشکسالی‌ها عنوان کرد و گفت: بر اثر این کاهش بارندگی و کم شدن آورد رودخانه‌ها، ذخیره سد رییسعلی دلواری نیز نسبت به سال گذشته کاهش ۵۲ درصدی داشته است و هم اکنون تنها ۲۲ درصد حجم مخزن این سد پر است.

محمدی خاطرنشان کرد: علیرغم کاهش شدید منابع آبی، تأثیرپذیری قابل توجه اقتصاد شهرستان دشتستان از کشاورزی باعث شده تا اجرای برنامه آبیاری پس از برداشت محصول برای حفظ پایداری نخلستان‌ها را با تمام ظرفیت‌های موجود عملیاتی کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر تأکید کرد: توزیع آب در این دوره به‌صورت حجمی و زمان‌بندی‌شده انجام می‌شود تا در کنار بهره‌وری بالا، از تلفات آب در شبکه‌ها جلوگیری شود.