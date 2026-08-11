به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مانور لحظه‌ای «ساعت صفر» با هدف ارتقای توان عملیاتی، افزایش سرعت واکنش در حوادث و ارزیابی میزان آمادگی نجاتگران پایگاه کوهستان شهدای هفشجان، در منطقه کوهستانی بزلر از توابع شهر هفشجان برگزار شد.

وی تصریح کرد: این مانور با حضور پرسنل و اعضای جمعیت هلال‌احمر شهرستان شهرکرد و با مشارکت نجاتگران پایگاه کوهستان شهدای هفشجان اجرا شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری افزود: در این برنامه، آمادگی نیروهای عملیاتی به‌عنوان خط نخست واکنش به حوادث کوهستانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

طاهری افزود: شناسایی نقاط قوت، بررسی نقاط قابل بهبود و سنجش سرعت و کیفیت عملکرد نجاتگران در مواجهه با سناریوهای احتمالی از مهم‌ترین اهداف اجرای این مانور بود.

وی یادآور شد: در پایان، جزئیات اجرای مانور توسط مسئولان مورد ارزیابی و نظارت قرار گرفت و نکات و موارد لازم برای ارتقای آمادگی و اجرای موفق‌تر سناریوهای مشابه به نجاتگران ارائه شد.