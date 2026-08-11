استاندار خراسان جنوبی از ۴۰مصدوم سانحه واژگونی اتوبوس زائران عیادت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر سه‌شنبه با حضور در بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند، ضمن عیادت و دلجویی از مصدومان سانحه واژگونی اتوبوس زائران ثامن‌الحجج(ع)، در جریان روند درمان آنان قرار گرفت.

این دیدار با همراهی نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد.

استاندار خراسان جنوبی در این بازدید بر ضرورت ارائه خدمات درمانی مطلوب و فوری به مصدومان تأکید کرد و دستور داد تمام ظرفیت‌های درمانی استان برای خدمت‌رسانی شایسته به حادثه‌دیدگان بسیج شود.

هاشمی همچنین بر پیگیری هرچه سریع‌تر علت وقوع این سانحه تأکید و دستورات لازم را برای بررسی ابعاد حادثه و رفع مشکلات احتمالی مسیر با هدف پیشگیری از تکرار حوادث مشابه صادر کرد.

وی همچنین بر فراهم کردن شرایط مناسب برای اسکان و رسیدگی به همراهان مصدومان تأکید کرد.

بر اساس اعلام روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، یک دستگاه اتوبوس حامل ۴۹ مسافر صبح امروز سه‌شنبه در مسیر جاده روستایی مُنند به سمت آرین‌شهر دچار واژگونی شد.

در پی این حادثه، چهار نفر از مسافران در دم جان باختند و بیش از ۴۰ نفر نیز مصدوم شدند که برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.