زیرساخت های درمانی ایلام مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قیصوری ظهر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، با تبریک این روز به همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، اظهار داشت: رسانه‌ها به عنوان سرمایه‌های ارزشمند جامعه، نقش کلیدی در انعکاس توانمندی‌ها و چالش‌های حوزه سلامت دارند و دانشگاه علوم پزشکی ایلام همواره از تعامل با رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به مردم استقبال کرده است.

وی با اشاره به توانمندی‌های بی‌نظیر استان ایلام، تصریح کرد: اگرچه برخی ممکن است ایلام را استانی کوچک و ضعیف تصور کنند، اما اعداد و ارقام و عملکرد تاریخی این استان، خلاف این را نشان می‌دهد و نیروی انسانی متعهد و توانمند ایلامی، همواره در طول تاریخ ثابت کرده است که هیچ‌گاه خائن به کشور نبوده و زیر بار زور نرفته است و این افتخاری بزرگ برای این دیار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک ویژه استان، افزود: ایلام با داشتن طولانی‌ترین مرز خاکی با کشور عراق، نقشی کلیدی در معادلات سیاسی و امنیتی کشور دارد و با وجود منابع خدادادی مانند نفت و گاز که ایلام را به دومین استان کشور از نظر این منابع تبدیل کرده است، این استان همچنان با چالش‌هایی مانند ریزگردها و کمبود زیرساخت‌ها مواجه است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

قیصوری با تأکید بر توانمندی‌های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: این دانشگاه با وجود محدودیت‌های اعتباری و تجهیزاتی، توانسته است در مدیریت بحران‌های سلامت، از جمله کنترل اپیدمی‌های بزرگ، عملکردی درخشان داشته باشد و در ایام اربعین که روزانه میلیون‌ها زائر از مرز مهران تردد می‌کنند، این دانشگاه با مدیریت هوشمندانه، هیچ گونه بحران بهداشتی را تجربه نکرده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ۲۸۰۰ ماموریت حیاتی را در حوزه‌های مختلف سلامت مدیریت می‌کند، تصریح کرد: کوچکترین اشتباه در این حوزه می‌تواند حیات انسان‌ها را به مخاطره بیندازد و به همین دلیل، دقت و تلاش مضاعف کادر درمان و بهداشت استان، شایسته تقدیر است و این دانشگاه با وجود کمبودها، توانسته است خدمات مطلوبی را به مردم استان و زائران ارائه دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام در پایان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری سلامت و توانمندی‌های پژوهشی و آموزشی این دانشگاه، گفت: با وجود محدودیت‌ها، پتانسیل‌های بالایی در استان وجود دارد که می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت مسئولان، آنها را به داشته‌های ارزشمند تبدیل کرد و ایلام را به یکی از قطب‌های سلامت و درمان در غرب کشور تبدیل کرد و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، شاهد رفع کمبودها و توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌های سلامت در استان باشیم.