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۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خزانه داری آمریکا طی بیانیه ای اعلام کرد که تحریم های جدید را علیه ایران اعمال کرده است.

در بیانیه صاده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در این خصوص ادعا شده است: امروز، در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی»، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، ۱۰ فرد و نهاد را در حوزه‌های قضایی مختلف تحریم کرد. این افراد و نهادها برای «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران» (MODAFL)، نهادی که مسئولیت تحقیق، تولید و تأمین تسلیحات برای نیروهای مسلح ایران را برعهده دارد، اقدام به تهیه سلاح و قطعات تسلیحاتی کرده‌اند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در این خصوص مدعی شد: در چارچوب عملیات طرد اقتصادی، وزارت خزانه‌داری به هدف قرار دادن و مختل کردن فعالیت کسانی که با ارائه حمایت‌های مادی، فناورانه یا مالی، امکان تداوم اقدامات (دفاعی) ایران را فراهم می‌کنند، ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6962915

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