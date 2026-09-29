فرمانده جدید پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن بهمرد، عصر سه شنبه در این آیین با قدردانی از خدمات امیر سرتیپ دوم خلبان محمد قربانی، عباسعلی پورشعبانی را به عنوان فرمانده جدید پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر و ارشد نظامی ارتش در استان معرفی کرد.

تجلیل از خدمات فرمانده پیشین

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مراسم ضمن تجلیل از خدمات امیر سرتیپ دوم خلبان محمد قربانی، وی را فردی متخصص، بااخلاص و جهادگر دانست و از تلاش‌های وی در دوران مسئولیت فرماندهی پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر قدردانی کرد.

بهمرد همچنین برای امیر سرتیپ دوم خلبان ستاد عباسعلی پورشعبانی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

در این مراسم از خدمات و تلاش‌های امیر سرتیپ دوم خلبان محمد قربانی در دوران تصدی فرماندهی پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر و مسئولیت ارشد نظامی ارتش در استان بوشهر تقدیر به عمل آمد.

این آیین با حضور فرمانده نیروی هوایی ارتش، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان اجرایی استان برگزار شد.