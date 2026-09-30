پشت صحنه انتخاب داوران مسابقات قرآن؛ رتبه بالای ایران در سطح داوری

«حجتالاسلام ناصرالدین نوریزاده» رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره چهارمین دوره طرح سنجش، آموزش و سطحبندی داوران مسابقات قرآن کریم گفت: این طرح از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و به صورت کشوری در تمام استانها اجرا میشود. مرحله سطحبندی داوران در دوره چهارم نیز از روز یکشنبه پنجم شهریورماه آغاز شده و تا ۱۹ شهریورماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: فرایند ارزیابی داوران در سه مرحله اصلی انجام میشود. مرحله نخست، آزمون کتبی است که برای دوره چهارم، دیماه سال گذشته به صورت حضوری در مراکز استانها برگزار شد. مرحله دوم نیز شبیهسازی فضای داوری مسابقات قرآن است؛ به این صورت که تلاوتهایی از قبل آماده و به طور همزمان برای استانهای سراسر کشور ارسال میشود و شرکتکنندگان با استفاده از کاربرگهای تخصصی به آنها نمره میدهند.
نوریزاده ادامه داد: اوراق شرکتکنندگان در این مرحله توسط چهار داور تخصصی بررسی میشود و پس از تجمیع نتایج، یک یا دو نفر از استادان شاخص نیز آنها را مورد ارزیابی قرار میدهند.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف با بیان اینکه ارزیابیها در پنج رشته انجام میشود، اظهار کرد: تجوید، وقف و ابتدا، صوت، لحن و صحت حفظ پنج رشتهای هستند که داوران در آنها مورد سنجش قرار میگیرند.
وی درباره مرحله بعدی این طرح گفت: افرادی که عملکرد مناسبتری داشته باشند، برای مصاحبه تخصصی دعوت میشوند. در رشته صحت حفظ نیز از آنجا که حفظ کل قرآن شرط است، پیش از مصاحبه، آزمونی برای سنجش سطح حفظ افراد برگزار میکنیم تا اطمینان حاصل شود داور در تشخیص اشتباهات حافظان دچار مشکل نمیشود.
نوریزاده افزود: مصاحبه تخصصی حدود نیم ساعت به طول میانجامد و هر فرد در شاخصهای تخصصی رشته خود با حضور سه استاد شاخص همان رشته مورد ارزیابی قرار میگیرد. در نهایت مجموع نمرات مراحل مختلف محاسبه میشود و افرادی که حدنصاب لازم را کسب کنند، براساس امتیاز خود در سطوح مختلف داوری دستهبندی میشوند.
وی با اشاره به سطحبندی مسابقات قرآن بیان کرد: مسابقات ملی قرآن سازمان اوقاف، مسابقات برخی استانهای شاخص از جمله قم، تهران و خراسان رضوی و برخی جشنوارههای ملی در سطح یک قرار میگیرند و سایر مسابقات نیز در سطوح دیگر دستهبندی میشوند. داوران سطح یک و در موارد خاص داوران سطح دو نیز برای حضور در مسابقات بینالمللی اعزام میشوند.
حدود ۵۸۰ داور در سه دوره گذشته پذیرفته شدند
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف درباره تعداد داوران تأییدشده در دورههای گذشته گفت: از زمان آغاز اجرای این طرح، فهرستی از داوران تهیه شده است و در سه دوره گذشته حدود ۵۸۰ نفر موفق به قبولی شدهاند. برخی افراد در دو رشته مدرک دارند و به همین دلیل در مجموع حدود ۶۵۰ مدرک صادر شده است.
وی ادامه داد: این فهرست هر سال پس از پایان دوره، توسط رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه که ریاست ستاد عالی مسابقات قرآن را بر عهده دارد، برای همه دستگاههای مربوط ارسال میشود و مبنای استفاده از داوران در مسابقات قرآنی دستگاهها قرار میگیرد.
نوریزاده تأکید کرد: اگر دستگاهی خارج از این فهرست از فردی برای داوری دعوت کند، این اقدام مصداق تخلف از ضوابط تعیینشده است.
وی درباره حضور داوران ایرانی در مسابقات خارج از کشور نیز گفت: برای مسابقات خارجی به صورت موردی از داوران ایرانی دعوت میشود و معمولاً افرادی که برای این مسابقات در نظر گرفته میشوند، از میان داوران سطح یک هستند.
داوران خارجی مسابقات ایران چگونه انتخاب میشوند؟
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف درباره معیارهای دعوت از داوران خارجی برای مسابقات بینالمللی قرآن در ایران اظهار کرد: برای انتخاب این افراد شاخصهای متعددی در نظر گرفته میشود؛ شرایط سنی، آشنایی با قرائتهای مختلف، برخورداری از تألیفات و داشتن جایگاه و شاخصهای در جهان اسلام از جمله این معیارهاست.
وی افزود: کشور محل اقامت فرد و روابط میان کشورها نیز مورد توجه قرار میگیرد و در مجموع تلاش میشود داوری دعوت شود که از لحاظ قرآنی فردی شناختهشده و شاخص باشد.
آییننامه داوری ایران از دقیقترین آییننامههاست
نوریزاده در پاسخ به این پرسش که سطح داوران ایرانی در مقایسه با داوران بینالمللی چگونه است، گفت: آییننامهای که در کشور برای داوری مسابقات قرآن داریم، توسط همین داوران تدوین شده و به اذعان داوران خارجی که به عنوان مهمان در مسابقات ایران حضور پیدا کردهاند، از دقیقترین آییننامههای داوری است.
وی افزود: چنین دقت و جزئیاتی در نمرهگذاری در بسیاری از مسابقات کشورهای دیگر مرسوم نیست و به همین دلیل داوران خارجی که به ایران میآیند، معمولاً نیاز دارند پیش از مسابقات با شاخصها و جزئیات آییننامه داوری ما آشنا شوند.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف ادامه داد: در بسیاری از کشورهای جهان یا آییننامه مدونی برای داوری وجود ندارد یا اگر وجود دارد، ابلاغ و عمومی نشده است و شرکتکننده دقیقاً نمیداند براساس چه شاخصهایی ارزیابی میشود؛ اما در مسابقات ایران، ضوابط و شاخصهای داوری به صورت شفاف و با جزئیات در اختیار شرکتکنندگان قرار میگیرد.
نوریزاده در پایان درباره چهارمین دوره طرح سنجش و سطحبندی داوران گفت: برای این دوره سهمیه مشخصی تعیین نکردهایم و پذیرش براساس کسب حدنصابهای تعیینشده صورت میگیرد.
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