تیم ملی فوتبال در نیمه نخست دیدار برابر روسیه باخت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و روسیه از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه سه شنبه در شهر کازان روسیه برگزار شد که نیمه نخست این بازی با نتیجه ۲ بر صفر همراه بود.

ترکیب ایران

سید حسین حسینی، صالح حردانی، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، رامین رضائیان، آریا یوسفی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، محمدمهدی محبی(احسان حاج صفی - ۲۸)، مهدی طارمی و سردار آزمون.

ترکیب روسیه

ماتوی سافونوف، ویکتور ملخین، ایگور دیویف، ایلیا واخانیا، دانیل کروگووی، ماتوی کیسلیاک، الکسی باتراکوف، ایوان اوبلیاکوف، ماکسیم گلوشنکوف، الکساندر گولووین و کنستانتین تیوکاوین.

محک در دقایق اولیه

دو تیم در دقایق نخست مسابقه سعی داشتند با فشار روی دروازه حریف قدرت هچومی خود را به رخ بکشند. تاکتیکی که با استارت های انفجاری بازیکنان خط میانی و اضافه شدن آنها به خطحمله همراه بود اما این محک ۵ دقیقه ای در شروع مسابقه راه به جایی نبرد تا رفته رفته از هیجان بازی کاسته شود و روس ها با قدرت حفظ توپ و پاس های سالم خود به برتری نسبی برسند.

اشتباه دروازه بان و دفاع برای گلزنی گولووین

سیدحسین حسینی که در این مسابقه جای علیرضا بیرانوند را در چارچوب دروازه گرفته بود دومین شروع مجدد ناموفق خود را در دقیقه ۱۲ رقم زد. شوت او به آریا یوسفی نرسید تا روس ها با توپ ربایی و قدرت خیره کننده خود در انتقال سریع توپ به خط حمله بتوانند الکشاندر گلووین را در غیاب صالح حردانی و رامین رضاییان صاحب توپ کنند و این بازیکن به راحتی شوت خود را از بین پاهای حسینی به تور دروازه ایران بچسباند.

ادامه بی برنامگی برای گل دوم روسیه

تیم ملی ایران پس از دریافت گل سعی کرد با استفاده از قدرت زوج خط حمله خود خیلی زود انتقال توپ به پیکان خط حمله را داشته باشد اما هیجان بالا در جبران گل خورده و همچنین مصدومیت محمدمهدی محبی سبب شد تا تفکر برتری جویانه کادرفنی نه تنهه راه به جایی نبرد بلکه روس ها با ارامش و ارائه بازی منطقی بتوانند دومین خطر جدی خود را روی دروازه ایران ایجاد کنند. میزبان روسی در دقیقه ۳۵ روی ضربه کاشته از پشت محوطه جریمه ایران صاحب ضربه آزاد شد تا گولووین کاپیتان این تیم به زسیبایی هرچه تمام توپ را به گوشه دروازه حسینی بزند و گلر امشب ایران نتواند هیچ واکنشی روی ضربه استثنایی کاپیتان روسیه داشته باشد تا اینگونه گل دوم به سود قرمزها به ثمر برسد.