کامیاران به استقبال شهید حیدر مرادی رفت؛پیکر شهید در زادگاهش آرام گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر شهید حیدر مرادی از میدان امام خمینی (ره) کامیاران آغاز شد و مردم، خانواده‌های شهدا، مسئولان و جمعی از نیروهای سپاه در این مراسم حضور یافتند.

حاضران در این آیین با ذکر صلوات و سردادن شعارهای انقلابی، پیکر شهید را در مسیر تعیین‌شده تشییع کرده و با ادای احترام به مقام وی، یاد و خاطره این شهید را گرامی داشتند.

پس از پایان مراسم در شهر کامیاران، پیکر شهید حیدر مرادی برای خاکسپاری به روستای میرگسار منتقل شد؛ جایی که خانواده، بستگان و اهالی روستا برای آخرین وداع با وی گرد هم آمدند.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین نادری نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران کامیاران، حجت‌الاسلام والمسلمین سبزی رئیس اداره تبلیغات اسلامی، روحانی رئیس بنیاد شهید و جمعی از مسئولان و پاسداران سپاه حضور داشتند.

حاضران همچنین با حضور در منزل خانواده شهید، ضمن ادای احترام به مقام وی، با بازماندگان این شهید دیدار و مراتب تسلیت و همدردی خود را ابراز کردند.

در ادامه، آیین خاکسپاری شهید حیدر مرادی با حضور مردم روستای میرگسار برگزار شد و پیکر این شهید در زادگاهش آرام گرفت.

وداع مردم کامیاران با یک بسیجی شهید

شهید حیدر مرادی از فعالان حوزه مقاومت بسیج روستایی میرگسار شهرستان کامیاران بود که در زمینه خدمت‌رسانی و کمک به تأمین امنیت مناطق روستایی فعالیت داشت.

وی ظهر روز دوشنبه هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و به شهادت رسید.

پس از این حادثه، پیگیری‌ها برای شناسایی عاملان این حمله و برخورد قانونی با آنان در دستور کار قرار گرفته است.

مراسم تشییع و خاکسپاری شهید حیدر مرادی بار دیگر حضور مردم کامیاران در آیین‌های مرتبط با شهدا و همراهی آنان با خانواده‌های معظم شهدا را به تصویر کشید.