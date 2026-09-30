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۸ مهر ۱۴۰۵، ۷:۱۳

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

محمدجواد رضایی اولین کشتی‌گیر حذفی لقب گرفت

محمدجواد رضایی اولین کشتی‌گیر حذفی لقب گرفت

محمدجواد رضایی کشتی فرنگی وزن ۶۷ کیلوگرم با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی مقابل حریفی از ژاپن، رضایی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در یازدهمین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، کشتی‌گیران فرنگی در اوزان ۶۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم به مصاف رقبای خود رفتند. در وزن ۶۷ کیلوگرم، محمدجواد رضایی در دور نخست با نتیجه ۱۴ بر ۵ مغلوب میرژان شرماخانبت از قزاقستان، دارنده مدال برنز جهان، شد و باید منتظر حضور در شانس مجدد می‌شد اما باتوجه به عدم راهیابی میرژان شرماخانبت به فینال ۶۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ناگویا، محمدجواد رضایی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

به این ترتیب رضایی اولین حذفی کشتی فرنگی لقب گرفت.

کد مطلب 6963133
سیده فرزانه شریفی

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