وجود رانت در بدنه سازمان غذا و دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رضا جباری، با اشاره به کمبودها و مشکلات موجود در حوزه دارو، گفت: مشکلات حوزه دارو جز با اجرای سیاستهای کلان نظام سلامت در قالب قانون جامع سلامت برطرف نخواهد شد و باید در این زمینه به سمت خرید راهبردی حرکت کنیم.
وی افزود: خرید راهبردی به این معنا است که وزارت بهداشت از طریق سرانه عمل و سرانه را اعلام کند و شرکتهای بیمه تجاری وارد میدان شوند و درمان مردم شامل دارو، بستری، بهداشت و سایر خدمات را تحت پوشش بیمه قرار دهند.
جباری ادامه داد: با اجرای این سیاست، رانت عظیمی که در بدنه سازمان غذا و دارو، حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی و بخشهایی از وزارت بهداشت شکل گرفته است، از این حوزهها کنار میرود و وزارت بهداشت نیز مطابق سیاستهای کلان نظام سلامت، نقش تولیدی خود را ایفا میکند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: تا زمانی که این اقدامات انجام نشود، مشکلات در حوزه اخذ مجوزهای واردات، تعیین و تخصیص ارز، واردات دارو و قیمتگذاری دارو همچنان ادامه خواهد داشت و فاجعه اصلی نیز در همین بخش قیمتگذاری است.
وی با انتقاد از نحوه قیمتگذاری دارو، گفت: پیشفاکتور ارائه میشود اما مشخص نیست چه کمیتهای بر پیشفاکتورها نظارت دارد، در گمرکات قیمت پایه مشخص میشود و در وزارت بهداشت نیز مبنای قیمتگذاری قرار میگیرد، اما در برخی موارد این مبنا ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی است.
جباری افزود: این موارد چگونه قرار است اصلاح شود و این رانت چگونه از بین خواهد رفت. تا زمانی که قانون جامع سلامت و سیاستهای کلان نظام سلامت اجرا نشود، نمیتوان انتظار اصلاح اساسی در این حوزه را داشت.
وی با اشاره به حجم منابع اختصاصیافته به حوزه سلامت، گفت: حدود ۱۵۰۰ همت از بودجه کشور به این حوزه اختصاص پیدا میکند که معادل حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بودجه کشور است، اما با وجود این حجم از منابع، بازار دارو در کشور به اندازه بازار پتروشیمی شده و وضعیت حوزه دارو روزبهروز بدتر میشود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: بخش مهمی از مشکلات موجود در بازار دارو ناشی از قانونگریزی و اجرا نشدن سیاستهای کلان نظام سلامت است و تا زمانی که این سیاستها به صورت کامل اجرا نشود، مشکلات این حوزه همچنان ادامه خواهد داشت.
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