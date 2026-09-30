تراپ میکس فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تراپ میکس بازی‌های آسیایی ناگویا با حضور مرضیه پرورش‌نیا و محمد بیرانوند برگزار شد.



در پایان راند اول مرضیه پرورش نیا ۲۵ و محمد بیرانوند ۲۲ امتیاز ثبت کردند. در راند دوم نیز نمایندگان کشورمان به ترتیب ۲۰ و ۲۳ امتیاز به دست آوردند و در راند سوم نیز پرورش‌نیا و بیرانوند هر کدام ۲۴ امتیاز به دست آوردند. به این ترتیب تیم میکس ایران با ۱۳۸ امتیاز پس از چین و قطر در جایگاه سوم دور مقدماتی قرار گرفت و برای نخستین بار در تاریخ این رشته به فینال بازی‌های آسیایی راه یافت.



هدایت این تیم را علی افسری بر عهده دارد.



فینال این رقابت‌ها ساعت ۹ به وقت به تهران برگزار می شود.