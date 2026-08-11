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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

تحرکات ترکیه برای حرکت امن کشتی ها در دریای سیاه

تحرکات ترکیه برای حرکت امن کشتی ها در دریای سیاه

یک منبع دولتی ترکیه‌ای اعلام کرد که ترکیه با روسیه و اوکراین پیرامون امکان ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه گفتگو می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، یک منبع دولتی ترکیه‌ای از گفتگوی کشورش با روسیه و اوکراین پیرامون امکان ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه خبر داد و اعلام کرد که ترکیه اجازه نمی‌دهد کشتی‌های جنگی از تنگه‌های آن عبور کنند.

یک منبع به ریانووستی گفت که آنکارا با مسکو و کی‌یف، پشت درهای بسته به بررسی سازوکار احتمالی که هدف آن جلوگیری از حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه است، ادامه می‌دهد.

به گفته این منبع، طرف‌ها به دنبال رویکردها و استانداردهای احتمالی برای این سازوکار هستند؛ اما در این مرحله جزئیات مشخص و شروط نهایی تعیین نشده است.

این منبع افزود که تماس‌ها میان آنکارا و مسکو درباره وضعیت اوکراین در سطوح مختلف ادامه دارد و دو طرف کانال‌های ارتباطی مستقیم را حفظ می‌کنند و در صورت ضرورت برای تبادل نظر و بررسی مسائل فوری از آن استفاده می‌کنند.

این منبع تاکید کرد که آنکارا اجازه نمی‌دهد کشتی‌های جنگی از تنگه‌های ترکیه عبور کنند و به دقت پایبندی به تواق مونترو را زیر نظر دارد و هیچگونه تخلفی را مجاز نمی‌داند.

کد مطلب 6914216

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