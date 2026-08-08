به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ترکیه در پی افزایش حملات پهپادی، عبور کشتی‌ های تجاری از طریق تنگه داردانل به دریای سیاه را محدود کرده است.

طبق این گزارش، این محدودیت‌ ها ممکن است در شرایطی که تجارت جهانی از اختلال در عرضه نفت ناشی از تجاوز آمریکا به خاک ایران و کاهش حجم حمل‌ و نقل از تنگه هرمز به دلیل ناامن سازی آن از سوی واشنگتن تأثیر پذیرفته است، مشکلات بیشتری ایجاد کند.

بر این اساس، گارد ساحلی ترکیه به برخی کشتی‌ های عازم بندر نووراسیسک روسیه اجازه عبور از تنگه‌ های بسفر و داردانل را نداده و یا از آنها خواسته است برای درخواست‌ های عبور، زمان بیشتری را در نظر بگیرند.

آنکارا تا کنون در این خصوص موضع رسمی را رسانه ای نکرده است.