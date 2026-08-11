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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

خودکشی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در آمریکا

خودکشی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در آمریکا

نظامی ارتش رژیم صهیونیستی بعد از بازگشت از جنگ غزه به دلیل اختلالات روانی ناشی از حضور در این جنگ خودکشی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه صهیونیستی وای نت گزارش داد که ویلیام شاکین، ۲۵ ساله که برای جنگیدن در غزه به ارتش اسرائیل پیوسته بود، بعد از بازگشت به دلیل اختلالات روانی ناشی از حضور در این جنگ خودکشی کرد.

او که ساکن آمریکا بود پس از وقایع هفتم اکتبر به اراضی اشغالی مهاجرت کرد و از طریق برنامه جذب داوطلبان خارجی به گردان ۱۳ تیپ گولانی در غزه پیوست. او برای شرکت در جنگ تحصیلات دانشگاهی خود را رها کرد.

پس از بازگشت به آمریکا، او برای کنار آمدن با وضعیت روحی خود تلاش می کرد. او در طول جنگ از نظر روانی آسیب دید و پس از بازگشت به خانه حمایت لازم را دریافت نکرده است.

کد مطلب 6914418

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