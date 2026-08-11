خودکشی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه صهیونیستی وای نت گزارش داد که ویلیام شاکین، ۲۵ ساله که برای جنگیدن در غزه به ارتش اسرائیل پیوسته بود، بعد از بازگشت به دلیل اختلالات روانی ناشی از حضور در این جنگ خودکشی کرد.

او که ساکن آمریکا بود پس از وقایع هفتم اکتبر به اراضی اشغالی مهاجرت کرد و از طریق برنامه جذب داوطلبان خارجی به گردان ۱۳ تیپ گولانی در غزه پیوست. او برای شرکت در جنگ تحصیلات دانشگاهی خود را رها کرد.

پس از بازگشت به آمریکا، او برای کنار آمدن با وضعیت روحی خود تلاش می کرد. او در طول جنگ از نظر روانی آسیب دید و پس از بازگشت به خانه حمایت لازم را دریافت نکرده است.