موافقت با اجرای ۱۰ طرح گردشگری در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، آرمان وطن دوست عصر سه شنبه در نشست کمیته فنی گردشگری و سرمایه‌گذاری استان، که به منظور بررسی و ارزیابی ۱۵ طرح پیشنهادی سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری برگزار شد، اظهار کرد: اعضای کمیته پس از بررسی شرایط فنی، اقتصادی و اجرایی طرح‌های ارائه‌شده، با اجرای ۱۰ طرح موافقت کردند که در بخش‌های مختلف گردشگری از جمله احداث هتل، مجتمع‌های گردشگری، واحدهای پذیرایی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی تعریف شده‌اند.

معاون گردشگری کردستان با اشاره به میزان سرمایه مورد نیاز برای اجرای طرح‌های تأییدشده بیان کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، مجموع سرمایه‌گذاری این طرح‌ها به ۳۶۰ میلیارد تومان می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری، زمینه اشتغال مستقیم ۲۸۰ نفر فراهم شود.

وطن‌دوست ادامه داد: از میان طرح‌های مطرح‌شده در این نشست، سه طرح به تأیید کمیته نرسید و تصمیم‌گیری درباره یک طرح نیز به دلیل حضور نداشتن متقاضی به جلسه بعدی موکول شد.

وی اضافه کرد: بررسی نهایی یک طرح دیگر نیز به ارائه و دریافت استعلام‌های مورد نیاز موکول شده است تا پس از تکمیل مدارک و مشخص شدن نتایج استعلام‌ها، امکان تصمیم‌گیری درباره آن فراهم شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان درباره معیارهای ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز گفت: موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های گردشگری منطقه، مساحت و نوع کاربری زمین، توانمندی مالی متقاضی، توجیه اقتصادی، قابلیت عملیاتی شدن طرح و میزان اشتغال قابل ایجاد، از جمله شاخص‌هایی است که در فرآیند بررسی طرح‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

وطن‌دوست با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران و کاهش موانع پیش روی اجرای طرح‌های گردشگری در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد.

وی تصریح کرد: تلاش می‌شود با تسهیل امور اداری، ارائه راهنمایی‌های تخصصی و تسریع در روند بررسی درخواست‌ها، مسیر اجرای طرح‌هایی که از توجیه اقتصادی و قابلیت اجرایی برخوردار هستند، هموار شود.

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: توسعه زیرساخت‌های اقامتی، پذیرایی و گردشگری می‌تواند علاوه بر افزایش ظرفیت‌های گردشگری استان، به ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این حوزه منجر شود.