توسعه گردشگری آبی در حاشیه سدهای کردستان

بهگزارش خبرنگار مهر، آرمان وطندوست صبح چهارشنبه در نشست بررسی طرحهای گردشگری آبی کردستان که با حضور معاون و کارشناسان شرکت آب منطقهای استان برگزار شد، اظهار کرد: استان کردستان دارای ظرفیتهای بسیار خارقالعادهای است که میتواند در اجرای طرحهای گردشگری بیشازپیش مورد توجه قرار گیرد.
معاون گردشگری و سرمایهگذاری کردستان با اشاره به برخی مناطق مستعد برای اجرای طرحهای گردشگری آبی در استان افزود: جذب سرمایهگذار برای اجرای طرح در کنار تأسیسات آبی در کردستان منجر به اشتغالزایی و رونق اقتصادی منطقه میشود.
وی با بیان اینکه این استان بهلحاظ احداث زیرساختها و تأسیسات گردشگری نیازمند حضور جدی سرمایهگذاران است، عنوان کرد: امیدواریم با حمایت از متقاضیان طرحهای دارای قابلیت اجرایی و توجیه اقتصادی و همکاری و تعامل میان دستگاههای مربوطه، شاهد رشد و رونق صنعت گردشگری در استان باشیم.
در این جلسه ضمن بررسی پنج طرح سرمایهگذاری بخش گردشگری در حاشیه سدهای استان، مقرر شد برای تصمیمگیری نهایی، مستندات این طرحها به شرکت آب منطقهای ارسال شود.
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