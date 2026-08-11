به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ عزاداران همزمان با ایام سوگواری رحلت نبی مکرم اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، با حضور اقشار مختلف مردم در مصلی جمعه بوشهر برگزار خواهد شد.

مراسم عزاداری رحلت پیامبر اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) چهارشنبه ۲۱ مردادماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح همراه با قرائت زیارت از بعید برگزار می‌شود.

همچنین مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا(ع) نیز پنجشنبه ۲۲ مردادماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح در مصلی جمعه بوشهر برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در این مراسم‌نماز جماعت ظهر و عصر به امامت آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اقامه می‌شود و برنامه‌ها با قرائت زیارت و سوگواری همراه خواهد بود.