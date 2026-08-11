شرکت هنرمندان ۷ ملیت در اشکواره ملی حسینی

حسین جوادی در گفت و گو، با اشاره به استقبال چشمگیر هنرمندان از این دوره اظهار داشت: آثار ارسالی به دبیرخانه اشکواره از هفت کشور شامل ایران، عراق، سوریه، ترکیه، آفریقای جنوبی، امارات و لبنان دریافت شده که نشان‌دهنده فراگیری و عمق نفوذ پیام این اشکواره در جوامع مختلف است.

جوادی با تشریح ابعاد رقابتی این دوره، افزود: هنرمندان در قالب شش بخش عکس، تئاتر خیابانی، نواهای آیینی، شعر، رسانه و بخش ویژه دانش‌آموزی آثار خود را با محوریت موضوعاتی همچون نهضت حسینی، ایثار مدافعان حرم، مفاهیم جنگ و رمضان، گرامیداشت شهیدان انقلاب و شهدای دانش‌آموز میناب به دبیرخانه ارسال کردند.

وی درباره دلایل رشد کمی و کیفی آثار در این دوره توضیح داد: با بازنگری در فراخوان و حذف محدودیت‌های ارسال در بخش عکس، شاهد جهش قابل‌توجهی در آثار دریافتی بودیم؛ به‌گونه‌ای که هر هنرمند عکاس به‌طور میانگین ۱۰ اثر را به مسابقه ارسال کرد. این حجم از مشارکت، فضای رقابتی سنگینی را ایجاد کرد و باعث شد حتی عکاسان توانمند عراقی نیز در میان برگزیدگان این دوره جایگاه کسب کنند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری اشکواره ملی حسینی، با تأکید بر اینکه آمل اکنون به یکی از قطب‌های اصلی رویدادهای فرهنگی کشور تبدیل شده است، گفت: امروز آمل به برکت مجاهدت‌های هنرمندان متعهد و دغدغه‌مند، نه تنها یک نام در نقشه فرهنگی کشور، بلکه کانون اصلی جوشش‌های هنری با رویکرد حسینی است.

وی ادامه داد: آثار برگزیده و منتخبِ بخش‌های شش‌گانه، هم‌اکنون در قالب تورهای اکران استانی در حال نمایش برای مخاطبان است. در این راستا، تئاتر خیابانی و نواهای آیینی در ساری، مشاعره و شعر در محمودآباد و بخش‌های عکس، رسانه و دانش‌آموزی به میزبانی آمل، در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

جوادی با اشاره به اینکه اشکواره ملی حسینی از اردیبهشت‌ماه و با انتشار فراخوان رسمی آغاز شد، تصریح کرد: این رویداد، طی نه دوره برگزاری، اکنون از یک همایش ساده فراتر رفته و به جریانی اثرگذار برای انتقال مفاهیم ناب عاشورایی و ارزش‌های دینی به نسل‌های آینده تبدیل شده است.

وی ادامه داد: این حرکت که به دست جمعی از دلسوختگان مکتب اهل‌بیت (ع) در آمل بنیان نهاده شد، اکنون نیازمند نگاه حمایتی جدی‌تر از سوی مسئولان کلان فرهنگی کشور است تا بتواند تأثیرات عمیق‌تر خود را در فضای فرهنگی کشور تثبیت کند.

گفتنی است، آیین اختتامیه و تجلیل از برترین‌های نهمین اشکواره ملی، فرهنگی و هنری حسینی، روز شنبه ۲۴ مردادماه با حضور مقامات کشوری و استانی در شهرستان آمل برگزار خواهد شد.