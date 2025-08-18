رونمایی از پوستر هشتمین اشکواره فرهنگی هنری حسینی در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی شامگاه دوشنبه در سالن اجتماعات با حضور مسئولان شهری و استانی برگزار شد.

امید خزر دبیر اشکواره در این مراسم با اشاره به جایگاه ملی این رویداد گفت: اشکواره به ظرفیتی برای عرضه آثار فاخر هنرمندان کشور تبدیل شده و نقش مازندران در آن تعیین‌کننده است.

وی افزود: استقبال پرشور جوانان و نوآوری در بخش‌های مختلف نشان‌دهنده آینده روشن این رویداد است.

ابراهیم محمدپور عضو شورای اسلامی شهر آمل نیز در سخنانی اظهار داشت: تیم اجرایی اشکواره هر ساله با ایده‌های تازه برنامه‌ها را پیش می‌برد و بخش نواهای آئینی نمونه‌ای از این نوآوری است.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت مدارس در برگزاری برنامه‌ها، افزود: شورای شهر همچون سال‌های گذشته پشتیبان مالی اشکواره است و این جشنواره امروز به یک برند فرهنگی در آمل و مازندران تبدیل شده است.

جوادی دیگر سخنران این مراسم، اشکواره را حرکتی ملی دانست و گفت: آمل نیازمند توجه و حمایت جدی‌تر از چنین برنامه‌هایی است. وی با اشاره به کمبود اعتبارات فرهنگی تصریح کرد: باید مشخص شود بودجه فرهنگی در چه حوزه‌ای هزینه می‌شود و چرا سهم این رویدادها کمتر دیده می‌شود.

هشتمین اشکواره فرهنگی هنری حسینی امسال در شش بخش اصلی برگزار خواهد شد و با رونمایی از پوستر رسمی، شمارش معکوس آغاز این رویداد ملی در مازندران کلید خورد.