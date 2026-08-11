کشف ۳۷۰۰گرم حشیش در شرق تهران/۳نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین شمسایی فرد در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با تلاش اطلاعاتی توانستند ۳ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر که با یک دستگاه خودرو ایسوزو اقدام به انتقال مواد مخدر از استان های مرکزی کشور می کردند را شناسایی کنند.

سرهنگ شمسایی فرد گفت:با تلاش مامورین پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سه نفر قاچاقچی به محض ورود به محورهای مواصلاتی استان شناسایی و دستگیر شدند و مقدار ۳ کیلو و ۷۰۰ گرم مواد مخدر حشیش از قاچاقچیان کشف شد که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.