دکترین جدید نظامی ایران فعال شد؛ پاسخ به دشمن حتمی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن حکمتیان شامگاه یکشنبه در دویست و یازدهمین شب تجمع مردم یاسوج با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) معادلات سیاسی جهان را تغییر داد و نقطه عطفی در تاریخ بشریت ایجاد کرد.

وی افزود: امام خمینی (ره) با دم مسیحایی خود جان تازه‌ای به اسلام بخشید و قطار انقلاب اسلامی را به حرکت درآورد تا این پرچم به دست صاحب‌الامر برسد.

حکمتیان با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای متوقف کردن انقلاب اسلامی طی ۴۷ سال گذشته، گفت: دشمن تلاش کرد انقلاب شکل نگیرد، اگر شکل گرفت تثبیت نشود و اگر تثبیت شد در مسیر خود ادامه ندهد، اما ملت ایران در برابر این توطئه‌ها ایستاد.

وی با بیان اینکه دشمن از ابزارهای مختلف برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی استفاده کرده است، تصریح کرد: کودتای نوژه، کودتای طبس، ناامن‌سازی مناطق مرزی و تحریک اختلافات قومی و مذهبی از جمله اقداماتی بود که دشمن برای تضعیف انقلاب دنبال کرد.

فرمانده دانشگاه علوم و فنون نیروی زمینی سپاه با تأکید بر وحدت اقوام ایرانی، گفت: کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، فارس و لر همه گل‌های زیبای گلستان ایران هستند و مردم با هر قومیت و نژادی در کنار یکدیگر از کشور و ارزش‌های انقلاب دفاع می‌کنند.

حکمتیان با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ افزود: دشمن با پشتیبانی گسترده قدرت‌های خارجی به ایران حمله کرد و بخش‌هایی از خاک کشور را به اشغال درآورد، اما مردم با تاسی از مکتب عاشورا و با لبیک به ندای امام خمینی (ره) مقابل دشمن ایستادند.

وی با گرامیداشت یاد شهدای کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: بیش از ۲ هزار شهید این استان در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب شدند و با خون خود درخت انقلاب اسلامی را آبیاری کردند.

حکمتیان انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان را ضروری دانست و گفت: امروز نسل جوان در معرض بمباران رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی، ماهواره و جنگ روانی قرار دارد و اگر معارف دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جدید منتقل نکنیم، در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده‌ایم.

وی با اشاره به عملیات‌های بزرگ دوران دفاع مقدس، افزود: رزمندگان در عملیات‌های ثامن‌الائمه، طریق‌القدس، فتح‌المبین و بیت‌المقدس سرزمین‌های اشغالی را آزاد کردند و در عملیات‌هایی همچون کربلای ۵ نیز با عبور از موانع متعدد حماسه آفریدند.

فرمانده دانشگاه علوم و فنون نیروی زمینی سپاه با اشاره به توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در درگیری‌های اخیر، بیان کرد: اگر رزمندگان دیروز با ایثار و شهادت سرزمین‌های اشغالی را آزاد کردند، امروز نیز توانمندی‌های موشکی و دفاعی کشور معادلات دشمن را تغییر داده است.

حکمتیان با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: از دل تهدیدها فرصت‌های جدیدی ایجاد کردیم و تجربیات ارزشمندی به دست آوردیم.

وی با بیان اینکه شهادت فرماندهان خللی در روند مأموریت‌ها ایجاد نکرد، افزود: فرماندهان و عناصر مؤثر به شهادت رسیدند، اما جانشینان آنها صحنه را مدیریت کردند و ساختار عملیاتی به فعالیت خود ادامه داد.

حکمتیان با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح اظهار کرد: امروز رزمندگان در میدان نبرد و نیروهای دیپلماسی در جبهه دیپلماتیک در حال انجام مأموریت هستند و جمهوری اسلامی ایران برای شرایط مختلف آمادگی دارد.

وی تصریح کرد: طرح‌های عملیاتی برای دکترین تهاجمی آماده است؛ ما تغییر دکترین داده‌ایم و از حالت دفاعی خارج شده‌ایم.

فرمانده دانشگاه علوم و فنون نیروی زمینی سپاه ادامه داد: سازمان رزم در جبهه مقاومت تجهیز و آماده است و عنصر هماهنگی و ارتباطات تاکتیکی در صحنه عمل برقرار است.

حکمتیان با تأکید بر آمادگی برای پاسخ به تهدیدات دشمن گفت: اگر فرمان صادر شود، نیروهای ما آماده اجرای آتش هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پاسخ به دشمن قطعی است، اما زمان و نحوه آن باید بر اساس فرمان و تدبیر فرماندهی معظم کل قوا تعیین شود؛ ما گوش به فرمان ولی فقیه هستیم و هر زمان فرمان صادر شود، آماده اجرای مأموریت خواهیم بود.