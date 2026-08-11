سردار نقدی: همه تسلیحات نظامی ما امروز بومی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت و گوی ویژه خبری گفت: عامل پیروزی ما در جنگ با آمریکا، قدرت ایمان ما است که در احکام انتصاب‌های رهبر انقلاب نیز دیده شد.

وی افزود: ارتشی که الان با آن می جنگیم صد برابر بودجه سالانه نیروهای مسلح ما بودجه دارد.

سردار نقدی ادامه داد: ۱۴ هدف دشمن علیه ایران کاملا شکست خورد و ۲ هدف اصلی و ۱۲ هدف ثانوی دشمن کامل به شکست انجامید.

وی تاکید کرد: تشییع رهبری اگر در نیویورک و لندن هم انجام می‌شد، میلیون‌ها نفر شرکت می‌کردند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: ما بیش از نواخت شلیک موشک‌های بالستیک تولید می‌کنیم و به دست رزمندگان اسلام می‌رسانیم. در حوزهٔ پهپادی نیز قابلیت تولید ما بسیار بیشتر از نواخت شلیک است.

سردار نقدی اشاره داشت: اگر جنگ چند سال هم طول بکشد، باز هم موشک‌های بالستیک ما بر سر دشمن فرود خواهند آمد

وی خاطرنشان کرد: هر موقع اقتضا کند و فرمان صادر شود، باید بتوانیم عملیات را به خاک دشمن، به سرزمین‌های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمان بتوانیم عملیات انجام دهیم. اینها ویژگی‌های دکترین تهاجمی است که باید احراز شود؛ یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی را کسب کند، این توانمندی را در خودش ایجاد کند که بتواند این کار را در موقع مقتضی انجام دهد.