حجت الاسلام علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کاروان با هدف زیارت حرم مطهر رضوی و حضور در برنامههای فرهنگی و مذهبی ویژه ایام پایانی ماه صفر، عازم مشهد مقدس شده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربتجام با اشاره به جایگاه اهلبیت(ع) در میان مسلمانان افزود: حضور برادران و خواهران اهلسنت در این برنامه، بیانگر ارادت و احترام آنان به خاندان پیامبر اکرم(ص) و همچنین فرصتی برای تقویت وحدت و همدلی میان مذاهب اسلامی است.
وی ادامه داد: برنامههای فرهنگی و مذهبی این کاروان در طول سفر و در مشهد مقدس پیشبینی شده و زائران در ایام منتهی به سالروز شهادت امام رضا(ع) در حرم مطهر رضوی حضور خواهند یافت.
علیپور بر استمرار برنامههای مشترک فرهنگی و مذهبی با هدف تقویت انسجام اجتماعی و وحدت اسلامی تأکید کرد.
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