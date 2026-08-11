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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۰

حرکت کاروان اهل‌سنت تربت‌جام به مشهد در آستانه شهادت امام رضا(ع)

حرکت کاروان اهل‌سنت تربت‌جام به مشهد در آستانه شهادت امام رضا(ع)

تربت جام- رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت‌جام از اعزام کاروان زائران اهل‌سنت این شهرستان به مشهد مقدس در آستانه سالروز شهادت حضرت امام رضا(ع) خبر داد.

حجت الاسلام علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کاروان با هدف زیارت حرم مطهر رضوی و حضور در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی ویژه ایام پایانی ماه صفر، عازم مشهد مقدس شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت‌جام با اشاره به جایگاه اهل‌بیت(ع) در میان مسلمانان افزود: حضور برادران و خواهران اهل‌سنت در این برنامه، بیانگر ارادت و احترام آنان به خاندان پیامبر اکرم(ص) و همچنین فرصتی برای تقویت وحدت و همدلی میان مذاهب اسلامی است.

وی ادامه داد: برنامه‌های فرهنگی و مذهبی این کاروان در طول سفر و در مشهد مقدس پیش‌بینی شده و زائران در ایام منتهی به سالروز شهادت امام رضا(ع) در حرم مطهر رضوی حضور خواهند یافت.

علیپور بر استمرار برنامه‌های مشترک فرهنگی و مذهبی با هدف تقویت انسجام اجتماعی و وحدت اسلامی تأکید کرد.

کد مطلب 6914781

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