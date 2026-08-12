خبرگزاری مهر- گروه استانها، عاطفه وفائیان: اینک که مشهدالرضا در آستانه سوگواری دهه پایانی صفر، آغوش خود را برای میزبانی از خیل عظیم زائران عاشق گشوده است، در هیاهوی این خدمترسانی بیریا، «ایمنی» کلمهای است که در اولویت قرار گرفته است.
بازرسان و دلسوزان این عرصه، گامبهگام در میان موکبها قدم میزنند تا مطمئن شوند که گرمای اطعام و استراحت، با خنکای امنیت محیط گره خورده باشد. بررسی کپسولهای آتشنشانی، کنترل سیمکشیهای برق و پایش دقیق کپسولهای گاز، تنها یک وظیفه اداری نیست؛ بلکه تلاشی است عاشقانه برای آنکه هیچگاه شعله حادثهای، آرامش این میزبانی را برهم نزند. شریانهای حیاتی شهر نیز این روزها بیوقفه در حال تپشاند. شبکه گسترده گاز، این سوخت گرمبخش، با نظارتهای سختگیرانه و فنی، به سوی موکبها هدایت میشود تا مبادا نقص فنی در اتصالات، کام زائر را تلخ کند.
اتصال موکبهای مشهد به شبکه گاز، منوط به تأیید نظام مهندسی
حسن افتخاری، مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با دهه پایانی ماه صفر و افزایش حضور زائران در مشهد، جریان گاز در سراسر استان و بهویژه کلانشهر مشهد به صورت پایدار برقرار است و شرکت گاز خراسان رضوی برای تأمین انرژی بخشهای مختلف برنامهریزی ویژهای انجام داده است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی افزود: در این ایام دو حوزه به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست بخش نیروگاهی که برای تأمین برق پایدار اهمیت زیادی دارد و خوشبختانه تأمین گاز نیروگاهها نسبت به سال گذشته نیز با شرایط بهتر و بدون محدودیت در حال انجام است. بخش دوم مربوط به حوزه حملونقل و جایگاههای CNG است که به صورت مستمر در حال خدمترسانی هستند و روزانه حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعب گاز در بخش حملونقل استان مصرف میشود.
وی درباره وضعیت گازرسانی به موکبهای خدمترسان به زائران بیان کرد: موکبها به دو دسته تقسیم میشوند؛ گروه نخست موکبهایی هستند که در سالهای گذشته نیز در همان محل فعالیت داشتهاند. برای این موکبها که در نزدیکی شبکه و تأسیسات گاز قرار دارند، با تعامل صورتگرفته بیش از ۹۰ درصد امکان استفاده از گاز شهری فراهم شده است.
افتخاری با اشاره به همکاری دستگاههای تخصصی در این زمینه گفت: اتحادیه گازرسانان مشهد و سازمان نظام مهندسی همکاری بسیار خوبی با شرکت گاز دارند. لولهکشی داخلی موکبها باید توسط شرکتهای دارای صلاحیت انجام شود که این خدمات اغلب به صورت رایگان یا با هزینه بسیار ناچیز ارائه میشود و پس از آن نیز نظام مهندسی تأسیسات را بررسی و تأیید میکند.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با تأکید بر رعایت الزامات ایمنی افزود: چه در استفاده از گاز شهری و چه گاز مایع، رعایت اصول ایمنی اهمیت بسیار زیادی دارد. لولهکشیها حتماً باید توسط افراد متخصص و شرکتهای واجد صلاحیت انجام شود و ناظران سازمان نظام مهندسی نیز آن را تست و تأیید کنند؛ زیرا برخی موکبها محل اسکان و استراحت زائران هستند و کوچکترین سهلانگاری ممکن است حوادث جبرانناپذیری ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت گاز هیچ موکبی را بدون تأیید نظام مهندسی به شبکه متصل نمیکند و انتظار میرود متولیان موکبها نیز از هرگونه دستکاری در تأسیسات گاز بدون هماهنگی و مجوز خودداری کنند.
افتخاری با اشاره به آمادگی نیروهای امدادی گفت: سامانه ۱۹۴ شرکت گاز خراسان رضوی به صورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشها و ارائه خدمات امدادی به زائران، موکبها و مردم استان است.
ایمنی موکبهای جادههای ورودی مشهد زیر ذرهبین آتشنشانی
آتشپاد دوم محسن اسدی، معاون عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بازدید از موکبهای مستقر در مسیرهای پیادهروی زائران و بررسی الزامات ایمنی اظهار کرد: این اقدام با هدف ارزیابی وضعیت ایمنی موکبها، پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی و ارائه آموزشهای لازم به مسئولان و خادمان موکبها در حال انجام است. در جریان این بازدیدها، وضعیت تجهیزات اطفای حریق، ایمنی سامانههای برق و گاز و محل استقرار تجهیزات پختوپز مورد بررسی قرار میگیرد و نکات ضروری برای رفع نواقص احتمالی به مسئولان موکبها تذکر داده میشود.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با تأکید بر ضرورت توجه موکبداران به الزامات ایمنی بیان کرد: نصب کپسول آتشنشانی سالم و شارژشده در محل مناسب، استفاده از سیمکشی و اتصالات برقی استاندارد، استقرار ایمن وسایل پختوپز و سیلندرهای گاز و کنترل نشتی اتصالات گاز با کف صابون، از جمله موارد مهمی است که باید بهطور جدی رعایت شود.
وی ادامه داد: خادمان موکبها باید از نگهداری مواد قابل اشتعال در فضای داخلی موکب خودداری کنند و پس از پایان فعالیت نیز تجهیزات برقی را خاموش کرده و شیر اصلی گاز را ببندند تا زمینه بروز حوادث احتمالی کاهش یابد.
اسدی با بیان اینکه آگاهی و آمادگی خادمان در شرایط اضطراری نقش مهمی در حفاظت از جان زائران دارد، تصریح کرد: در صورت استشمام بوی گاز، مشاهده دود یا وقوع آتشسوزی، خادمان باید ضمن حفظ آرامش، زائران را از محل خطر دور کنند و از روشن یا خاموش کردن کلیدهای برق بپرهیزند. همچنین باید در چنین شرایطی، اطلاعرسانی سریع به نیروهای آتشنشانی مستقر در مسیرها یا تماس با سامانه ۱۲۵ ضروری است تا عملیات امدادی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. برگزاری ایمن مراسم عزاداری دهه پایانی صفر، نیازمند همراهی همگانی و توجه جدی به اصول پیشگیری از حوادث است.
فراهمسازی بستری ایمن برای اسکان زائران در بوستانهای منطقه ۲ شهرداری مشهد
حسین بناییمنش، شهردار منطقه ۲ مشهد ضمن تشریح اقدامات انجام شده در این ایام اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه ایام پایانی ماه صفر و حضور زائران در کلانشهر مشهد، حوزه فضای سبز منطقه با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری و رفاه حال زائران و مجاوران، برنامههای گستردهای را اجرایی کرد. در حوزه نگهداری فضای سبز، هرس سبز ۲۳۶ اصله درخت و بیش از ۵۷ هزار مترمربع هرس پرچین در سطح منطقه انجام شد. همچنین در جهت توسعه و زیباسازی فضای سبز، ۸ هزار بوته گل و ۹۰ اصله درخت جدید کاشته و ۴۵ اصله درخت کاج نیز توپکشی شد.
شهردار منطقه ۲ به اقدامات زیرساختی و پیشگیرانه نیز اشاره کرد و بیان کرد: علاوه بر آمادهسازی ۵۰۰ مترمربع بستر گل و ۵۶۵ مترمربع چمنکاری، اقداماتی نظیر حذف ۱۴۶۵ اصله تنهجوش و پاجوش، حذف ۱۸۰ ریشه مزاحم درختان و جمعآوری بوتههای خشک برای پیشگیری از آفات گیاهی و ساماندهی بصری شهر انجام شد. همچنین در بخش کارگاهی، صدها تابلو اطلاعرسانی، بنرهای اخطاری عدم تردد روی چمن و قیمهای حصارکشی برای هدایت بهتر جمعیت زائران تولید و نصب گردید.
وی به اقدامات حوزه ایمنی و رفاهی بوستانها که مورد استفاده زائران اسکان یافته در پارکها قرار میگیرد، پرداخت و تصریح کرد: تلاش ما بر این بود تا با رفع نواقص احتمالی، بستری ایمن برای استراحت زائران فراهم کنیم؛ بر همین اساس، ۱۰ مورد از وسایل بازی کودکان، تجهیزات بدنسازی، نیمکتها و آبخوریها تعمیر و بازسازی شدند. همچنین رفع نقص ۱۲۵ مورد از سرویسهای بهداشتی، رفع ۱۰۰ مورد خاموشی و اتصالات برق، و تخلیه سپتیک بوستانهای پردیس، توس ۱ و معراج، از جمله اقداماتی بود که با هدف تأمین رفاه و ایمنی زائران رضوی به سرانجام رسید.
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