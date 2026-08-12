به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبدالله‌زاده اظهار کرد: «رواق شهدای میناب» با هدف ادای دین به شهدای مظلوم واقعه تروریستی مدرسه شجره طیبه میناب و همچنین گرامیداشت یاد و نام شهید والامقام، سید مقاومت «قائد شهید امت»، آماده بهره‌برداری شده است.

شهردار منطقه ثامن مشهد افزود: در این رواق، هنرهای تجسمی و نمایشی با هنرمندی هنرمندان برجسته در هم آمیخته شده است تا روایتی متفاوت و اثرگذار از ایستادگی و مظلومیت شهدا ارائه شود.

وی گفت: این برنامه فرهنگی، همزمان با شب رحلت پیامبر اکرم (ص) آغاز شده و تا پایان ماه صفر، هر شب از ساعت ۱۶ الی ۲۳ پذیرای زائران و مجاوران است.