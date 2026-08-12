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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۲

«رواق شهدای میناب» در قلب بافت پیرامون حرم رضوی افتتاح می‌شود 

«رواق شهدای میناب» در قلب بافت پیرامون حرم رضوی افتتاح می‌شود 

مشهد- شهردار منطقه ثامن مشهد گفت: «رواق شهدای میناب» با هدف ادای دین به شهدای مظلوم واقعه تروریستی مدرسه شجره طیبه میناب در قلب بافت پیرامون حرم رضوی آماده بهره‌برداری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبدالله‌زاده اظهار کرد: «رواق شهدای میناب» با هدف ادای دین به شهدای مظلوم واقعه تروریستی مدرسه شجره طیبه میناب و همچنین گرامیداشت یاد و نام شهید والامقام، سید مقاومت «قائد شهید امت»، آماده بهره‌برداری شده است.

شهردار منطقه ثامن مشهد افزود: در این رواق، هنرهای تجسمی و نمایشی با هنرمندی هنرمندان برجسته در هم آمیخته شده است تا روایتی متفاوت و اثرگذار از ایستادگی و مظلومیت شهدا ارائه شود.

وی گفت: این برنامه فرهنگی، همزمان با شب رحلت پیامبر اکرم (ص) آغاز شده و تا پایان ماه صفر، هر شب از ساعت ۱۶ الی ۲۳ پذیرای زائران و مجاوران است.

کد مطلب 6914849

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