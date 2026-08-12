ضرورت حمایت از فعالان صنعت داروسازی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی کامکار، ضمن اشاره به نقش رویداد دارویی فارمکس در ایجاد فضای تعامل و تبادل نظر میان فعالان صنعت، گفت: فارمکس با همت برگزارکنندگان و همکاران این رویداد شکل گرفت، استوار و پایدار شد و توانست به مرکزی برای تبادل نظر و ایجاد امید بیشتر برای داروسازان و متخصصان ایرانی تبدیل شود. بی‌تردید تداوم این مسیر می‌تواند به افزایش تاب‌آوری کارآفرینان، صنعتگران و محققان جوان کشور، به‌ویژه در شرایط بحرانی، کمک کند.

وی با تأکید بر اهمیت پیوند میان مباحث مطرح‌شده در نشست‌ها و اقدامات اجرایی، افزود: امیدوارم گفتگوها و مباحث مطرح‌شده در همایش‌ها و نشست‌های علمی، تا حد امکان پشتوانه اجرایی پیدا کنند و به تصمیم‌ها و اقداماتی منجر شوند که در عمل به صنعت کمک کند.

کامکار با اشاره به آسیب‌هایی که در شرایط کنونی متوجه صنایع دارویی و سایر صنایع سلامت‌محور کشور شده است، ادامه داد: در شرایطی که صنعت داروسازی و دیگر صنایع سلامت‌محور آسیب‌های جدی دیده‌اند، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌های واقع‌بینانه و اعتماد به توانمندی صنعتگران هستیم. در این مقطع، اگر تعهدی فراتر از ظرفیت‌های اجرایی وجود ندارد، بهتر است مسیر فعالیت صنعتگران بر مبنای توان، استعداد و اعتبار خودشان تسهیل شود.

وی تأکید کرد: نقش حاکمیتی در حوزه دارو باید بر نظارت کیفی و تضمین سلامت و ایمنی متمرکز باشد و در کنار آن، صنعتگران بتوانند با اتکا به ظرفیت‌های خود برای تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری مورد نیاز اقدام و تولید را ادامه دهند؛ نیازهای داخلی را تأمین کنند و با توسعه صادرات، بخشی از تعهدات و نیازهای ارزی خود را نیز پوشش دهند.

کامکار گفت: باور دارم که اعتماد به فعالان صنعت و فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت، می‌تواند یکی از پایه‌های اصلی تاب‌آوری و تداوم صنعت داروسازی کشور باشد.