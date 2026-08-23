امام جمعه بوشهر: مسجد باید محور هدایت و مدیریت فرهنگی محله باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهر صبح یکشنبه در همایش عهد سربازی(ویژه طلاب و روحانیون) استان، با تأکید بر اینکه انتظار واقعی به معنای معطل ماندن برای ظهور نیست، گفت: منتظر واقعی باید مبدأ و مقصد را بشناسد، مسیر را تشخیص دهد و با تلاش و حرکت جهادی، خود و جامعه را به تراز ظهور برساند.

وی ضمن تبریک سالروز ولایت حضرت بقیةالله الاعظم(عج) و روز جهانی مسجد، از تلاش‌های صورت‌گرفته برای ارتقای سطح مدیریت مساجد و نهادینه‌سازی فرهنگ مهدویت در استان بوشهر قدردانی کرد و با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره ویژگی‌های اصحاب حضرت ولی‌عصر(عج) اظهار داشت: کسی که می‌خواهد از اصحاب حضرت حجت(عج) باشد، باید روحیه و رویه انتظار داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر افزود: انتظار سازنده، انتظار محرک و انتظار همراه با شناخت هدف است؛ انسان منتظر باید مبدأ و مقصد خود را بشناسد، مسیر را تشخیص دهد و برای رسیدن به آن مقصد حرکت کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر تفاوت میان انتظار برای آمدن و حرکت برای رسیدن بیان کرد: نباید جامعه را معطل آمدن حضرت کرد؛ بلکه باید خودمان را از شرایط موجود به شرایط مطلوب و تراز جامعه مهدوی برسانیم.

وی با اشاره به آیه «إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّیٰ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» گفت: چرا سال‌ها برای ظهور دعا می‌کنیم اما نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود؟ چون می‌گوییم «بیاید»، در حالی که باید خودمان را به تراز ظهور برسانیم.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: انتظار واقعی، انتظار جهادی برای رسیدن و رساندن است؛ یعنی انسان هم خود را به مقصد برساند و هم برای رساندن جامعه به آن مقصد تلاش کند.

وی دومین ویژگی اصحاب حضرت قائم(عج) را «ورع» دانست و گفت: ورع فراتر از تقواست؛ تقوا آن است که وقتی میدان گناه فراهم شد، انسان مرتکب گناه نشود، اما ورع یعنی انسان اساساً به سمت گناه حرکت نکند و زمینه‌های گناه را نیز از خود دور کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه اصحاب حضرت باید در برابر شبهات و زمینه‌های انحراف نیز هوشیار باشند، افزود: انسان باتقوا از گناه عبور نمی‌کند، اما انسان اهل ورع حتی خود را در معرض ابتلا به گناه و شبهه قرار نمی‌دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر، سومین ویژگی یاران حضرت ولی‌عصر(عج) را آراستگی به مکارم اخلاق عنوان کرد و گفت: اصحاب امام زمان(عج) باید از فضائل اخلاقی برخوردار و از رذائل اخلاقی دور باشند.

وی افزود: روحانی مسجد باید در خانه و جامعه مانند گل خوشبو باشد؛ حضور او باید برای مردم جاذبه داشته باشد و مردم با دیدن او احساس آرامش و محبت کنند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر نقش اخلاق در هدایت جامعه اظهار کرد: جامعه بدون اخلاق از بین می‌رود و مسجد بدون اخلاق نیز نمی‌تواند رسالت خود را انجام دهد؛ روحانی بدون اخلاق نیز در مسیر سقوط قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) خاطرنشان کرد: پیامبر اسلام(ص) تنها با علم و دانش جامعه جاهلی را متحول نکرد، بلکه اخلاق و رفتار کریمانه ایشان نقش اساسی در هدایت مردم داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت «تعمیر مساجد» گفت: تعمیر مسجد فقط به معنای ساخت‌وساز، خشت و گل و در و دیوار نیست؛ بلکه آبادانی واقعی مسجد با فعالیت فرهنگی، بصیرتی، تربیتی و جذب مردم تحقق پیدا می‌کند.

وی افزود: مسجد باید محل تربیت جوان و نوجوان، آموزش معارف اسلامی و محور هدایت و مدیریت فرهنگی محله باشد.

آیت‌الله صفایی بوشهری ادامه داد: اگر مسجدی در ابتدای فعالیت خود ۲۰ نمازگزار دارد، امام جماعت و مجموعه مسجد باید برنامه‌ریزی کنند تا در مدت یک سال این تعداد به ۲۰۰ نفر برسد؛ این همان معنای واقعی آبادانی مسجد است.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌محوری ائمه جماعات اظهار کرد: روحانی مسجد باید ظرفیت‌های محیط پیرامون مسجد را بشناسد، نقاط ضعف و قوت، فرصت‌ها و تهدیدها و وضعیت جمعیتی منطقه را بررسی کند و بر اساس آن برنامه داشته باشد.

آیت‌الله صفایی بوشهری تصریح کرد: اگر مساجد ما در تراز مهدویت و در تراز نظام جمهوری اسلامی قرار داشتند، بسیاری از مشکلات جامعه تا امروز حل شده بود؛ بنابراین باید برای رسیدن مساجد به این تراز تلاش کنیم.

وی با اشاره به شرایط منطقه و فشارهای دشمن گفت: امروز در نظام بین‌الملل با شرایط فوق‌العاده‌ای مواجه هستیم و آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای کانون شرارت، علاوه بر فشار و تهدید نظامی، هجمه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را نیز دنبال می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر اینکه دشمن به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند، افزود: در چنین شرایطی وظیفه خواص جامعه و روحانیت، ایجاد مقاومت بازدارنده و حضور پیروزمندانه و جهادگرانه در میدان است.

وی حضور روحانیون در صحنه‌های اجتماعی و نمازهای جمعه را مؤثر دانست و گفت: مردم به روحانیت نگاه می‌کنند و حضور روحانیون در میدان، در جامعه اثرگذار است؛ بنابراین باید با برنامه و تمام توان در میدان حاضر باشیم.

دشمن با ابزارهای تهاجم فرهنگی، ابتذال، اختلاف‌افکنی و فشار اقتصادی وارد میدان شده است

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه دشمن با ابزارهای مختلف از جمله تهاجم فرهنگی، ابتذال، اختلاف‌افکنی و فشار اقتصادی وارد میدان شده است، اظهار کرد: اگر در گذشته مبارزه ما زبانی، کلامی و مقطعی بود، امروز به مرحله‌ای رسیده‌ایم که باید جهادی و بدون هیچ توقعی وارد میدان شویم.

وی افزود: دشمن با تمام توان آمده است و ما نیز باید با تمام توان در صحنه باشیم و کار کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به سابقه تاریخی مقاومت مردم استان گفت: استان بوشهر از دیرباز در مبارزات ضد استعماری پیشگام بوده است و این سابقه مقاومت باید به عنوان یک افتخار و فرهنگ در استان بوشهر برجسته شود.

وی از تلاش‌های انجام‌شده برای تقویت جایگاه مساجد استان قدردانی کرد و گفت: در گذشته حدود ۸۰ درصد مساجد شهرستان بوشهر امام جماعت روحانی نداشتند، اما امروز این وضعیت به شکل قابل توجهی تغییر کرده و شرایط معکوس شده است.

آیت‌الله صفایی بوشهری از ائمه جماعات خواست برای رونق نمازهای جماعت، به‌ویژه نماز صبح، برنامه‌ریزی کنند و اظهار کرد: اگر امروز نماز صبح یک مسجد با سه نفر برگزار می‌شود، باید همین حضور سه نفر را آغاز یک حرکت فرهنگی دانست و به‌تدریج با برنامه‌ریزی تعداد نمازگزاران را افزایش داد.

وی تأکید کرد: کار فرهنگی به صورت تدریجی انجام می‌شود و نباید انتظار داشت یک‌شبه مسجد آباد شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین بر ضرورت تقویت حضور روحانیون در مساجد تأکید کرد و گفت: باید حرکت جهادی آغازشده در استان به جایی برسد که هیچ مسجدی نداشته باشیم که در آن حداقل دو روحانی حضور نداشته باشند؛ یکی به عنوان امام جماعت و دیگری به عنوان جانشین تا در زمان غیبت امام جماعت، فعالیت مسجد متوقف نشود.

وی از رشد حوزه‌های علمیه برادران و خواهران استان بوشهر نیز قدردانی کرد و این روند را ارزشمند دانست.

آیت‌الله صفایی بوشهری در پایان با قدردانی از ائمه جماعات، مدیران و فعالان عرصه مسجد، حوزه‌های علمیه و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان، بر تداوم حرکت جهادی برای آبادانی مساجد و تقویت فرهنگ مهدویت تأکید کرد.