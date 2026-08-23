به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: این حادثه در روستای آقدکش علیا از توابع شهرستان آق‌قلا رخ داد و یک تیم عملیاتی از پایگاه صحنه آق‌قلا با سه نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان افزود: پنج نفر در این حادثه دچار مصدومیت شدند و امدادگران هلال‌احمر پس از حضور در محل، اقدامات اولیه امدادی را انجام دادند.

وی ادامه داد: یک مصدوم توسط تیم جمعیت هلال‌احمر و چهار مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

سلیمی گفت: یک خانم ۵۲ ساله توسط آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان آل‌جلیل آق‌قلا انتقال یافت و چهار مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.