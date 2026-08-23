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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

۵ مصدوم در تصادف پژوپارس و ال۹۰ در آق‌قلا

۵ مصدوم در تصادف پژوپارس و ال۹۰ در آق‌قلا

آق قلا-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان از امدادرسانی به حادثه برخورد یک دستگاه پژوپارس با تندر ال۹۰ در روستای آقدکش علیا خبر داد و گفت: در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: این حادثه در روستای آقدکش علیا از توابع شهرستان آق‌قلا رخ داد و یک تیم عملیاتی از پایگاه صحنه آق‌قلا با سه نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان افزود: پنج نفر در این حادثه دچار مصدومیت شدند و امدادگران هلال‌احمر پس از حضور در محل، اقدامات اولیه امدادی را انجام دادند.

وی ادامه داد: یک مصدوم توسط تیم جمعیت هلال‌احمر و چهار مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

سلیمی گفت: یک خانم ۵۲ ساله توسط آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان آل‌جلیل آق‌قلا انتقال یافت و چهار مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6924616

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