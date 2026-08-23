ذخایر کود شیمیایی در چهارمحال و بختیاری مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خاک به‌عنوان بستر اصلی تولید، برای تأمین نیاز غذایی گیاه به تنهایی کافی نیست و در بسیاری از اراضی کشاورزی، بخشی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه باید از طریق مصرف اصولی و علمی کودهای کشاورزی تأمین شود.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، استفاده متعادل از کودهای ازته، فسفاته، پتاسه و همچنین کودهای ریزمغذی، متناسب با نیاز گیاه و شرایط خاک، نقش مهمی در افزایش عملکرد محصولات و بهبود کیفیت تولیدات دارد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: نکته مهم در مصرف کود، توجه به اصل «تغذیه بهینه» است؛ به این معنا که استفاده بیشتر از کود الزاماً به معنای افزایش تولید نیست، بلکه مصرف کود باید بر اساس نیاز واقعی گیاه، نوع محصول، مرحله رشد، شرایط اقلیمی و وضعیت حاصلخیزی خاک انجام شود.

بهرامی یادآور شد: مصرف نامتوازن کودها می‌تواند علاوه‌بر افزایش هزینه‌های تولید، موجب کاهش کارایی عناصر غذایی و ایجاد مشکلاتی برای خاک و محیط زیست شود.

وی بیان داشت: در یک برنامه تغذیه‌ای مناسب، عناصر پرمصرفی همچون نیتروژن، فسفر و پتاسیم باید در کنار عناصر کم‌مصرف و ریزمغذی‌ها مورد توجه قرار گیرند؛ چراکه هر یک از این عناصر نقش مشخصی در فرآیند رشد، توسعه ریشه، افزایش مقاومت گیاه، تشکیل محصول، پر شدن دانه و در نهایت افزایش کیفیت و عملکرد محصول دارند.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت مصرف کودهای فسفاته و پتاسه خاطرنشان کرد: کودهای فسفاته در توسعه سیستم ریشه‌ای، استقرار بهتر گیاه و مراحل اولیه رشد نقش مؤثری دارند و کودهای پتاسه نیز در بسیاری از محصولات در افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی، بهبود کیفیت محصول و تنظیم برخی فرآیندهای فیزیولوژیک مؤثر هستند.

بهرامی اضافه کرد: در کنار این عناصر، مصرف کودهای ازته نیز باید به صورت مدیریت‌شده و متناسب با نیاز گیاه انجام شود تا ضمن تأمین رشد مناسب، از مصرف بی‌رویه و کاهش بهره‌وری جلوگیری شود.

وی اذعان داشت: استفاده از کودهای ریزمغذی نیز در شرایطی که کمبود عناصر مورد نیاز گیاه وجود داشته باشد، می‌تواند در افزایش عملکرد و کیفیت محصولات مؤثر باشد، البته توصیه ما به کشاورزان این است که پیش از هرگونه مصرف کود، از نظر کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی استفاده کرده و تا حد امکان برنامه کودی خود را بر اساس آزمون خاک و توصیه‌های فنی کارشناسان تنظیم کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به وضعیت تأمین کودهای کشاورزی در استان گفت: با وجود برخی مشکلات و محدودیت‌های موجود در فرآیند تأمین نهاده‌ها، ذخایر مناسبی از انواع کودهای فسفاته و پتاسه در استان وجود دارد و فرآیند توزیع این کودها از طریق شبکه رسمی و عاملیت‌های مجاز در حال انجام است.

بهرامی خاطرنشان کرد: در حوزه کودهای فسفاته و پتاسه، ظرفیت مناسبی برای تأمین نیاز کشاورزان استان فراهم شده است و همچنین یارانه نقدی مربوط به این کودها از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در حال پرداخت است که این موضوع می‌تواند بخشی از هزینه‌های تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان را جبران کند.

وی در خصوص کود اوره نیز گفت: اگرچه در مقطعی تولید کود اوره در مجتمع پتروشیمی لردگان با محدودیت مواجه شده است، اما تأمین این نهاده از سایر مبادی در دستور کار قرار دارد و مجموعه جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با جدیت موضوع تأمین و توزیع کود مورد نیاز بخش کشاورزی را پیگیری می‌کنند تا خللی در برنامه کشت محصولات استان ایجاد نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به نزدیک شدن فصل کشت محصولات پاییزه تأکید کرد: با توجه به آغاز قریب‌الوقوع عملیات کشت محصولات پاییزه، از جمله گندم، جو و سایر محصولات، لازم است کشاورزان از هم‌اکنون نسبت به برنامه‌ریزی برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز اقدام کنند و تهیه کود را به روزهای اوج کشت موکول نکنند.

بهرامی ادامه داد: توصیه ما به کشاورزان این است که برای دریافت اطلاعات دقیق درباره نوع، مقدار و زمان مصرف کود، به مراکز خدمات جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف استان مراجعه کنند و نهاده‌های مورد نیاز خود را صرفاً از شبکه رسمی و عاملیت‌های مجاز تهیه کنند.

