به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی طباطبایی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در اداره‌کل راه و شهرسازی استان سمنان، از افتتاح ۵۸۴ واحد مسکونی در سراسر استان همزمان با هفته دولت سال جاری خبر داد.

وی افزود: این واحدها شامل ۳۵۱ واحد مسکن حمایتی، ۵۳ واحد در بافت‌های فرسوده و ۱۸۰ واحد خودمالک شهری است که مجموع اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این پروژه‌ها ۱۲ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان همچنین از افتتاح شش مدرسه نیمه‌تمام در سایت‌های مسکن مهر سمنان همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: اعتبار پروژه‌های آموزشی قابل افتتاح بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال است.

حسینی طباطبایی با تأکید بر اهمیت اجرای خدمات روبنایی در کنار ساخت واحدهای مسکونی، بیان کرد: تأمین زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز، نقش مهمی در ایجاد سکونتگاه‌های پایدار و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان دارد.

وی همچنین از بهره‌برداری ۱۷.۵ کیلومتر پروژه آزادراهی و بزرگراهی همزمان با هفته دولت سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: مجموع اعتبار پروژه‌های قابل افتتاح حوزه راه و شهرسازی استان سمنان ۳۲ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان ادامه داد: ۹ کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم با ارزش روز ۱۶ هزار میلیارد ریال و همچنین ۸.۵ کیلومتر از محور آستانه ـ دیباج در مسیر چشمه‌علی ـ کلاته‌رودبار با اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد ریال، آماده بهره‌برداری است.